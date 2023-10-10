Израиль подтвердил информацию об ударе по КПП "Рафах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля признала, что ее самолеты во вторник нанесли удары по КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.Двое египетских рабочих пострадали от осколков из-за обстрела Израилем палестинской стороны КПП "Рафах" на границе Египта и Израиля, заявили ранее РИА Новости египетские источники на КПП."Самолеты IDF нанесли удары по району "Рафах", в том числе по подземному туннелю, использовавшемуся для контрабанды оружия и оборудования", - сообщила армия в пресс-релизе.Ранее "Рафах" возобновил работу в привычном режиме. В понедельник вечером сообщалось, что КПП был закрыт после израильского авиаудара по району в секторе Газа недалеко от границы. Губернатор египетской провинции Северный Синай Мухаммед Абдель Фадиль Шуша ранее заявлял РИА Новости, что "Рафах" будет открыт для приема раненых палестинцев, если в этом будет необходимость."За последние дни армия призывала жителей Газы не приближаться к определенным зонам. Подчеркиваем, что официального призыва Израиля к жителям Газы, чтобы они покинули ее и направились в Египет, не было", - сообщила армия в пресс-релизе.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля признала, что ее самолеты во вторник нанесли удары по КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.
Двое египетских рабочих пострадали от осколков из-за обстрела Израилем палестинской стороны КПП "Рафах" на границе Египта и Израиля, заявили ранее РИА Новости египетские источники на КПП.
"Самолеты IDF нанесли удары по району "Рафах", в том числе по подземному туннелю, использовавшемуся для контрабанды оружия и оборудования", - сообщила армия в пресс-релизе.
Ранее "Рафах" возобновил работу в привычном режиме. В понедельник вечером сообщалось, что КПП был закрыт после израильского авиаудара по району в секторе Газа недалеко от границы. Губернатор египетской провинции Северный Синай Мухаммед Абдель Фадиль Шуша ранее заявлял РИА Новости, что "Рафах" будет открыт для приема раненых палестинцев, если в этом будет необходимость.
"За последние дни армия призывала жителей Газы не приближаться к определенным зонам. Подчеркиваем, что официального призыва Израиля к жителям Газы, чтобы они покинули ее и направились в Египет, не было", - сообщила армия в пресс-релизе.
Армия Израиля нейтрализовала четырех вооруженных лиц в районе кибуца Зиким
15:49
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФСергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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