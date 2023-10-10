В Южной Корее засомневались в эффективности своей системы ПРО, пишут СМИ
Ренхап: северокорейские РСЗО могут прорвать южнокорейский "Железный купол"
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Прорыв израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" породил в Южной Корее сомнения относительно эффективности ее собственной системы ПРО, пишет агентство Рёнхап.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет, часть из них была перехвачена комплексами "Железный купол", но часть прорвала ПВО и ударила по израильским городам. ХАМАС заявил, что выпустил по Израилю 5 тысяч ракет.
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"Мы внимательно следим за тем, исправно ли работала израильская система "Железный купол" во время ракетного удара ХАМАСа. И пока на основании статей в иностранных СМИ и соответствующей информации можно сделать общий вывод, что "Железный купол", похоже, не смог выполнить свою функцию", - цитирует Рёнхап представителя южнокорейских военных.
Республика Корея сейчас ведет разработку системы перехвата дальнобойной артиллерии (LAMD), которую называют "южнокорейским "Железным куполом". Она призвана защитить столичную агломерацию, где проживает половина населения страны.
Как пишет Рёнхап со ссылкой на военные источники, в районах к северу от военно-демаркационной линии, выполняющей роль границы между Северной и Южной Кореей, КНДР сконцентрировала более тысячи различных артиллерийских орудий, способных одновременно выпускать более 16 тысяч снарядов в час. При этом более 340 орудий – это САУ и РСЗО с дальностью стрельбы порядка 60 километров. Их снаряды гораздо мощнее и точнее ракет, запущенных ХАМАСом, что позволяет Северной Корее заявлять о возможности превратить Сеул в "море огня".
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"Специалисты утверждают, что в случае начала боевых действий на начальном этапе ущерб от северокорейской дальнобойной артиллерии в определенной степени неизбежен. Но они подчеркивают, что в случае определения места запуска будет нанесен моментальный удар возмездия, что может уменьшить ущерб", - указывает Рёнхап.
В этой связи южнокорейская армия прорабатывает планы обезвреживания северокорейской артиллерии путем нанесения ударов по местам ее укрытия в горных тоннелях с помощью своих САУ K-9 и корейских тактических ракет "земля-земля" (KTSSM).