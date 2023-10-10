https://ria.ru/20231010/promysly-1901861494.html

Казанский ЦУМ станет центром народно-художественных промыслов

Казанский ЦУМ станет центром народно-художественных промыслов - РИА Новости, 10.10.2023

Казанский ЦУМ станет центром народно-художественных промыслов

Центр народно-художественных промыслов и мастеров разместится в здании бывшего казанского ЦУМа, закрытого на реконструкцию, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:27

2023-10-10T19:27

2023-10-10T19:30

республика татарстан

казань

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Центр народно-художественных промыслов и мастеров разместится в здании бывшего казанского ЦУМа, закрытого на реконструкцию, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание ЦУМа, в котором планируется разместить центр народно-художественных промыслов и мастеров", - говорится в сообщении. Минниханов осмотрел цокольный этаж, основные залы первого и второго этажей, прошел по территории вокруг здания. Согласно концепции, предполагается, что в здании площадью 32 тысячи квадратных метров разместятся мастерские, производственные площадки, пространства для мастер-классов. Общественное пространство, как ожидается, будет местом притяжения как для казанцев, так и туристов. Минниханов поставил задачу строителям провести ревизию всех этажей торгового центра, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки. Также будет проведена замена электрики, вентиляции. Кроме того, глава республики поручил предусмотреть в здании зоны питания. В ближайшее время строители приступят к реконструкции. "Главное - это место должно стать центром притяжения для людей", - подчеркнул Минниханов. Казанский ЦУМ расположен в историческом центре Казани, неподалеку от историко-архитектурного комплекса "Казанский Кремль", станции метро "Кремлевская" и железнодорожного вокзала "Казань". В трехэтажном здании до недавнего времени было расположено более 60 магазинов, сервисов и кафе.

https://ria.ru/20231010/tatarstan-1901828412.html

https://ria.ru/20230926/premiya-1898777121.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)