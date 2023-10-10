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Казанский ЦУМ станет центром народно-художественных промыслов - РИА Новости, 10.10.2023
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19:27 10.10.2023 (обновлено: 19:30 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/promysly-1901861494.html
Казанский ЦУМ станет центром народно-художественных промыслов
Казанский ЦУМ станет центром народно-художественных промыслов - РИА Новости, 10.10.2023
Казанский ЦУМ станет центром народно-художественных промыслов
Центр народно-художественных промыслов и мастеров разместится в здании бывшего казанского ЦУМа, закрытого на реконструкцию, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:27
2023-10-10T19:30
республика татарстан
казань
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Центр народно-художественных промыслов и мастеров разместится в здании бывшего казанского ЦУМа, закрытого на реконструкцию, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание ЦУМа, в котором планируется разместить центр народно-художественных промыслов и мастеров", - говорится в сообщении. Минниханов осмотрел цокольный этаж, основные залы первого и второго этажей, прошел по территории вокруг здания. Согласно концепции, предполагается, что в здании площадью 32 тысячи квадратных метров разместятся мастерские, производственные площадки, пространства для мастер-классов. Общественное пространство, как ожидается, будет местом притяжения как для казанцев, так и туристов. Минниханов поставил задачу строителям провести ревизию всех этажей торгового центра, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки. Также будет проведена замена электрики, вентиляции. Кроме того, глава республики поручил предусмотреть в здании зоны питания. В ближайшее время строители приступят к реконструкции. "Главное - это место должно стать центром притяжения для людей", - подчеркнул Минниханов. Казанский ЦУМ расположен в историческом центре Казани, неподалеку от историко-архитектурного комплекса "Казанский Кремль", станции метро "Кремлевская" и железнодорожного вокзала "Казань". В трехэтажном здании до недавнего времени было расположено более 60 магазинов, сервисов и кафе.
https://ria.ru/20231010/tatarstan-1901828412.html
https://ria.ru/20230926/premiya-1898777121.html
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казань, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)

Казанский ЦУМ станет центром народно-художественных промыслов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГород Казань. Слева - стела "Хоррият", на первом плане внизу - церковь святой Евдокии
Город Казань. Слева - стела Хоррият, на первом плане внизу - церковь святой Евдокии - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Центр народно-художественных промыслов и мастеров разместится в здании бывшего казанского ЦУМа, закрытого на реконструкцию, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
«
"Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание ЦУМа, в котором планируется разместить центр народно-художественных промыслов и мастеров", - говорится в сообщении.
Минниханов осмотрел цокольный этаж, основные залы первого и второго этажей, прошел по территории вокруг здания.
Согласно концепции, предполагается, что в здании площадью 32 тысячи квадратных метров разместятся мастерские, производственные площадки, пространства для мастер-классов. Общественное пространство, как ожидается, будет местом притяжения как для казанцев, так и туристов.
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Минниханов поставил задачу строителям провести ревизию всех этажей торгового центра, определить полезные площади для использования под мастерские и производственные точки. Также будет проведена замена электрики, вентиляции. Кроме того, глава республики поручил предусмотреть в здании зоны питания. В ближайшее время строители приступят к реконструкции.
«
"Главное - это место должно стать центром притяжения для людей", - подчеркнул Минниханов.
Казанский ЦУМ расположен в историческом центре Казани, неподалеку от историко-архитектурного комплекса "Казанский Кремль", станции метро "Кремлевская" и железнодорожного вокзала "Казань". В трехэтажном здании до недавнего времени было расположено более 60 магазинов, сервисов и кафе.
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Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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