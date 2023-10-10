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Эрдоган рассказал, сколько бойцов потеряли ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
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19:27 10.10.2023 (обновлено: 19:36 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/poteri-1901861034.html
Эрдоган рассказал, сколько бойцов потеряли ХАМАС
Эрдоган рассказал, сколько бойцов потеряли ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023
Эрдоган рассказал, сколько бойцов потеряли ХАМАС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потери ХАМАСА в ходе палестино-израильского обострения, по полученным им данным, составляют около 750 человек, РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:27
2023-10-10T19:36
в мире
хамас
израиль
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
палестина
турция
биньямин нетаньяху
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АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потери ХАМАСА в ходе палестино-израильского обострения, по полученным им данным, составляют около 750 человек, около 2 тысяч ранены."Мы должны вынести справедливое суждение. Будет несправедливо, если мы будем смотреть на это, только как на ХАМАС. Каковы потери ХАМАС? Каковы потери Израиля? Если посмотреть на это, то серьезные потери у ХАМАС, по последней информации, которую я получил, это около 750 погибших и около 2 тысяч раненых. Сегодняшние данные пока не получил. С другой стороны, с израильской стороны тоже есть погибшие, раненые и так далее", - сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html
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израиль
палестина
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в мире, хамас, израиль, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, палестина, турция, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Хамас, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, Палестина, Турция, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган рассказал, сколько бойцов потеряли ХАМАС

Эрдоган: потери ХАМАС составляют около 750 человек, около 2 тысяч ранены

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потери ХАМАСА в ходе палестино-израильского обострения, по полученным им данным, составляют около 750 человек, около 2 тысяч ранены.
«
"Мы должны вынести справедливое суждение. Будет несправедливо, если мы будем смотреть на это, только как на ХАМАС. Каковы потери ХАМАС? Каковы потери Израиля? Если посмотреть на это, то серьезные потери у ХАМАС, по последней информации, которую я получил, это около 750 погибших и около 2 тысяч раненых. Сегодняшние данные пока не получил. С другой стороны, с израильской стороны тоже есть погибшие, раненые и так далее", - сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган
Вчера, 19:19
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Ракетный обстрел - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Силы ООН в Ливане заявили, что зафиксировали ракетный пуск из города Тир
Вчера, 19:00
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эрдоган: палестино-израильское обострение не закончится за неделю
Вчера, 19:31
 
В миреХамасИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровПалестинаТурцияБиньямин НетаньяхуООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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