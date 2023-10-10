Эрдоган рассказал, сколько бойцов потеряли ХАМАС
Эрдоган: потери ХАМАС составляют около 750 человек, около 2 тысяч ранены
© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что потери ХАМАСА в ходе палестино-израильского обострения, по полученным им данным, составляют около 750 человек, около 2 тысяч ранены.
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"Мы должны вынести справедливое суждение. Будет несправедливо, если мы будем смотреть на это, только как на ХАМАС. Каковы потери ХАМАС? Каковы потери Израиля? Если посмотреть на это, то серьезные потери у ХАМАС, по последней информации, которую я получил, это около 750 погибших и около 2 тысяч раненых. Сегодняшние данные пока не получил. С другой стороны, с израильской стороны тоже есть погибшие, раненые и так далее", - сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.