https://ria.ru/20231010/patsient-1901834940.html
Пациент в психозе напал на реаниматолога в нижегородской больнице
Пациент в психозе напал на реаниматолога в нижегородской больнице - РИА Новости, 10.10.2023
Пациент в психозе напал на реаниматолога в нижегородской больнице
Находящийся в состоянии психоза пациент напал на реаниматолога в Кстовской районной больнице, врач получил тяжелые травмы, сообщает нижегородская трудовая... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:47
2023-10-10T17:47
2023-10-10T17:47
происшествия
нижегородская область
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Находящийся в состоянии психоза пациент напал на реаниматолога в Кстовской районной больнице, врач получил тяжелые травмы, сообщает нижегородская трудовая инспекция. По предварительной информации, 9 октября около 21.00 заведующий отделением анестезиологии и реанимации Кстовской ЦРБ получил множественные травмы от пациента, находящего в состоянии психоза, который нанес врачу удар в лицо. Согласно медицинскому заключению, полученные травмы относятся к категории тяжелых. "Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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происшествия, нижегородская область, здоровье - общество
Происшествия, Нижегородская область, Здоровье - Общество
Пациент в психозе напал на реаниматолога в нижегородской больнице
Пациент в состоянии психоза напал на реаниматолога в нижегородской больнице