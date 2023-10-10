https://ria.ru/20231010/patsient-1901834940.html

Пациент в психозе напал на реаниматолога в нижегородской больнице

Пациент в психозе напал на реаниматолога в нижегородской больнице - РИА Новости, 10.10.2023

Пациент в психозе напал на реаниматолога в нижегородской больнице

Находящийся в состоянии психоза пациент напал на реаниматолога в Кстовской районной больнице, врач получил тяжелые травмы, сообщает нижегородская трудовая... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:47

2023-10-10T17:47

2023-10-10T17:47

происшествия

нижегородская область

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Находящийся в состоянии психоза пациент напал на реаниматолога в Кстовской районной больнице, врач получил тяжелые травмы, сообщает нижегородская трудовая инспекция. По предварительной информации, 9 октября около 21.00 заведующий отделением анестезиологии и реанимации Кстовской ЦРБ получил множественные травмы от пациента, находящего в состоянии психоза, который нанес врачу удар в лицо. Согласно медицинскому заключению, полученные травмы относятся к категории тяжелых. "Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230830/patsient-1893148076.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, здоровье - общество