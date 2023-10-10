https://ria.ru/20231010/partiya-1901820413.html

Депутат Судзуки вышел из партии, решившей его исключить

Депутат Судзуки вышел из партии, решившей его исключить - РИА Новости, 10.10.2023

Депутат Судзуки вышел из партии, решившей его исключить

Японский депутат Мунэо Судзуки, которого Партия обновления Японии решила исключить из своих рядов после его поездки в Россию, заявил журналистам, что сам подал... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:54

2023-10-10T16:54

2023-10-10T16:54

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ТОКИО, 10 окт – РИА Новости. Японский депутат Мунэо Судзуки, которого Партия обновления Японии решила исключить из своих рядов после его поездки в Россию, заявил журналистам, что сам подал заявление о выходе. Судзуки с 1 октября находился с визитом в России, вернулся в Японию 5 октября. Выяснилось, что он успел подать в парламент обязательное уведомление о визите, но опоздал с подачей заявки в свою партию, так как вечером в пятницу 29 сентября офис был закрыт. В результате он уехал в воскресенье, 1 октября, а секретарь подал заявку 2 октября. Однако проблемой стало не только "опоздание", сколько слова депутата, воспринятые как пожелание России победы. Он же настаивает, что выступает за перемирие, а относительно победы России опирается на факты, так как считает маловероятной победу Украины в условиях получения военной помощи и средств из-за рубежа. "Вывод такой: я выхожу из Партии обновления Японии", - приводит его слова телеканал NHK. Депутат подчеркнул, что после выхода из партии его невозможно подвергнуть взысканию. Ранее партия решила исключить его из своих рядов "за действия, нарушающие порядок в партии". Судзуки заявил, что продолжит деятельность в парламенте как независимый депутат. Как сообщило агентство Киодо, причиной его решения покинуть партию "стали разногласия по политике в отношении России". Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Визит Судзуки в Россию был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. Во время пребывания в России он провел ряд встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября.

https://ria.ru/20231007/yaponiya-1901101241.html

https://ria.ru/20231005/politika-1900788231.html

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в мире, россия, мунэо судзуки, япония, украина, синдзо абэ