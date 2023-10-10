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Не только вино и шампанское. Осень на курорте Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 10.10.2023
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Туризм
 
17:29 10.10.2023 (обновлено: 18:20 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/otdykh-1900906365.html
Не только вино и шампанское. Осень на курорте Абрау-Дюрсо
Не только вино и шампанское. Осень на курорте Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 10.10.2023
Не только вино и шампанское. Осень на курорте Абрау-Дюрсо
В октябре на юге купаться уже холодно, но туристический сезон продолжается. Это отличное время для экскурсий, прогулок, посещения виноделен. В Абрау-Дюрсо,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:29
2023-10-10T18:20
фото
туризм
туризм
краснодарский край
абрау-дюрсо
новороссийск
туристы
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В октябре на юге купаться уже холодно, но туристический сезон продолжается. Это отличное время для экскурсий, прогулок, посещения виноделен. В Абрау-Дюрсо, известное своими винами и шампанским, в середине осени съезжаются поклонники йоги, конкура и велоспорта. Что посмотреть на курорте в короткие выходные в несезон — в фотоленте РИА Новости.
краснодарский край
абрау-дюрсо
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РИА Новости
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Не только вино и шампанское. Осень на курорте Абрау-Дюрсо

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В октябре на юге купаться уже холодно, но туристический сезон продолжается. Это отличное время для экскурсий, прогулок, посещения виноделен. В Абрау-Дюрсо, известное своими винами и шампанским, в середине осени съезжаются поклонники йоги, конкура и велоспорта. Что посмотреть на курорте в короткие выходные в несезон — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Абрау — самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположено в 14 километрах от Новороссийска. Оно неглубокое — до дна не более 15 метров, но никогда не замерзает. Даже зимой.

Девушка катается на сап-борде на озере Абрау в курортном поселке Абрау-Дюрсо

Абрау — самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположено в 14 километрах от Новороссийска. Оно неглубокое — до дна не более 15 метров, но никогда не замерзает. Даже зимой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 8
© iStock.com / Lilkin

На озере проходят представления самого большого в России поющего фонтана. Длина струй — до 70 метров, устраивают лазерное шоу, а на полотне из брызг транслируются визуальные образы.

По Абрау можно прокатиться на ретропароходе.

Озеро Абрау-Дюрсо

На озере проходят представления самого большого в России поющего фонтана. Длина струй — до 70 метров, устраивают лазерное шоу, а на полотне из брызг транслируются визуальные образы.

По Абрау можно прокатиться на ретропароходе.

© iStock.com / Lilkin
2 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На берегу озера расположено село Абрау-Дюрсо. Климат в этих местах отличный: лето по шесть месяцев в году, растут лаванда, розмарин, инжир.

Отдыхающие и прогулочный кораблик на озере Абрау в курортном поселке Абрау-Дюрсо

На берегу озера расположено село Абрау-Дюрсо. Климат в этих местах отличный: лето по шесть месяцев в году, растут лаванда, розмарин, инжир.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В 70-е годы XIX века в окрестностях озера посадили виноградные лозы сортов "Рислинг", "Португизер", "Совиньон", "Пино-гри".

Первый урожай собрали в 1877 году, а через пять лет был построен специальный подвал, оборудованный для производства вина.

Здесь начали делать марочные столовые "Рислинг" и "Каберне Абрау", с годами ассортимент расширялся.

Сбор урожая винограда сорта Шардоне на виноградниках Русского винного дома Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае

В 70-е годы XIX века в окрестностях озера посадили виноградные лозы сортов "Рислинг", "Португизер", "Совиньон", "Пино-гри".

Первый урожай собрали в 1877 году, а через пять лет был построен специальный подвал, оборудованный для производства вина.

Здесь начали делать марочные столовые "Рислинг" и "Каберне Абрау", с годами ассортимент расширялся.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В конце XIX века усилиями князя Льва Голицына начали разводить шампанские сорта винограда, был построен завод, подвалы-тоннели, а в 1898 году — выпущена первая партия игристого.

Отдыхающие в парке курортного поселка Абрау-Дюрсо

В конце XIX века усилиями князя Льва Голицына начали разводить шампанские сорта винограда, был построен завод, подвалы-тоннели, а в 1898 году — выпущена первая партия игристого.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Сейчас сюда приезжают поклонники марафона — 15 октября состоится "Гандикап Абрау". Дистанции на выбор — от одного до 42 километров.

Отдыхающие занимаются йогой в парке на набережной курортного поселка Абрау-Дюрсо

Сейчас сюда приезжают поклонники марафона — 15 октября состоится "Гандикап Абрау". Дистанции на выбор — от одного до 42 километров.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Организаторы йога-туров обещают, что их участники зарядятся "умиротворяющей энергией гармонии и покоя после тяжелых будней". Медитации, единение с природой — часть программы.

Домик Йога - смотровая площадка на краю скалистого обрыва в Абрау-Дюрсо

Организаторы йога-туров обещают, что их участники зарядятся "умиротворяющей энергией гармонии и покоя после тяжелых будней". Медитации, единение с природой — часть программы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 8
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На заметку любителям трекинга и походов: в Абрау-Дюрсо целых восемь пеших маршрутов протяженностью от четырех до 15 километров. По дороге — 12 смотровых площадок. Наслаждайтесь!

Девушка на высоком берегу Черного моря у хутора Дюрсо

На заметку любителям трекинга и походов: в Абрау-Дюрсо целых восемь пеших маршрутов протяженностью от четырех до 15 километров. По дороге — 12 смотровых площадок. Наслаждайтесь!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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