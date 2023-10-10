Не только вино и шампанское. Осень на курорте Абрау-Дюрсо

Абрау — самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположено в 14 километрах от Новороссийска. Оно неглубокое — до дна не более 15 метров, но никогда не замерзает. Даже зимой.
Абрау — самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположено в 14 километрах от Новороссийска. Оно неглубокое — до дна не более 15 метров, но никогда не замерзает. Даже зимой.
На озере проходят представления самого большого в России поющего фонтана. Длина струй — до 70 метров, устраивают лазерное шоу, а на полотне из брызг транслируются визуальные образы.
По Абрау можно прокатиться на ретропароходе.
На озере проходят представления самого большого в России поющего фонтана. Длина струй — до 70 метров, устраивают лазерное шоу, а на полотне из брызг транслируются визуальные образы.
По Абрау можно прокатиться на ретропароходе.
На берегу озера расположено село Абрау-Дюрсо. Климат в этих местах отличный: лето по шесть месяцев в году, растут лаванда, розмарин, инжир.
На берегу озера расположено село Абрау-Дюрсо. Климат в этих местах отличный: лето по шесть месяцев в году, растут лаванда, розмарин, инжир.
В 70-е годы XIX века в окрестностях озера посадили виноградные лозы сортов "Рислинг", "Португизер", "Совиньон", "Пино-гри".
Первый урожай собрали в 1877 году, а через пять лет был построен специальный подвал, оборудованный для производства вина.
Здесь начали делать марочные столовые "Рислинг" и "Каберне Абрау", с годами ассортимент расширялся.
В 70-е годы XIX века в окрестностях озера посадили виноградные лозы сортов "Рислинг", "Португизер", "Совиньон", "Пино-гри".
Первый урожай собрали в 1877 году, а через пять лет был построен специальный подвал, оборудованный для производства вина.
Здесь начали делать марочные столовые "Рислинг" и "Каберне Абрау", с годами ассортимент расширялся.
В конце XIX века усилиями князя Льва Голицына начали разводить шампанские сорта винограда, был построен завод, подвалы-тоннели, а в 1898 году — выпущена первая партия игристого.
В конце XIX века усилиями князя Льва Голицына начали разводить шампанские сорта винограда, был построен завод, подвалы-тоннели, а в 1898 году — выпущена первая партия игристого.
Сейчас сюда приезжают поклонники марафона — 15 октября состоится "Гандикап Абрау". Дистанции на выбор — от одного до 42 километров.
Сейчас сюда приезжают поклонники марафона — 15 октября состоится "Гандикап Абрау". Дистанции на выбор — от одного до 42 километров.
Организаторы йога-туров обещают, что их участники зарядятся "умиротворяющей энергией гармонии и покоя после тяжелых будней". Медитации, единение с природой — часть программы.
Организаторы йога-туров обещают, что их участники зарядятся "умиротворяющей энергией гармонии и покоя после тяжелых будней". Медитации, единение с природой — часть программы.
На заметку любителям трекинга и походов: в Абрау-Дюрсо целых восемь пеших маршрутов протяженностью от четырех до 15 километров. По дороге — 12 смотровых площадок. Наслаждайтесь!
На заметку любителям трекинга и походов: в Абрау-Дюрсо целых восемь пеших маршрутов протяженностью от четырех до 15 километров. По дороге — 12 смотровых площадок. Наслаждайтесь!