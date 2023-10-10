https://ria.ru/20231010/narkotiki-1901777018.html

На Урале подросток умер от наркотиков, которыми его угостил взрослый

На Урале подросток умер от наркотиков, которыми его угостил взрослый - РИА Новости, 10.10.2023

На Урале подросток умер от наркотиков, которыми его угостил взрослый

Шестнадцатилетний подросток в Верхней Пышме Свердловской области скончался от наркотика, которым угостил его знакомый, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:36

2023-10-10T14:36

2023-10-10T14:36

происшествия

россия

верхняя пышма

свердловская область

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Верхней Пышме Свердловской области скончался от наркотика, которым угостил его знакомый, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ во вторник. По версии следствия, подростка к потреблению сильнодействующего наркотического вещества склонил его 20-летний приятель. После употребления наркотика подростку стало плохо, его экстренно госпитализировали в местную больницу, где 6 октября он скончался. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, совершенное в отношении несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", – сказали в СК. Для определения точной причины смерти подростка и установления вещества, в результате потребления которого наступила его смерть, проводятся экспертизы, добавили в управлении. В свою очередь начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что склонивший подростка к употреблению ранее привлекался к административной ответственности по статьям, связанным с наркотиками и опьянением. "В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. Кроме того, ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за совершение грабежа. Еще одной красноречивой характеристикой этого "прожигателя жизни" является то, что он в свои 20 лет не обременяет себя каким-либо общественно полезным трудом, то есть нигде не работает", – сообщил он.

https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html

https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html

россия

верхняя пышма

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, верхняя пышма, свердловская область, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)