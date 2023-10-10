https://ria.ru/20231010/narkotiki-1901777018.html
На Урале подросток умер от наркотиков, которыми его угостил взрослый
На Урале подросток умер от наркотиков, которыми его угостил взрослый - РИА Новости, 10.10.2023
На Урале подросток умер от наркотиков, которыми его угостил взрослый
Шестнадцатилетний подросток в Верхней Пышме Свердловской области скончался от наркотика, которым угостил его знакомый, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:36
2023-10-10T14:36
2023-10-10T14:36
происшествия
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верхняя пышма
свердловская область
здоровье - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Верхней Пышме Свердловской области скончался от наркотика, которым угостил его знакомый, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ во вторник. По версии следствия, подростка к потреблению сильнодействующего наркотического вещества склонил его 20-летний приятель. После употребления наркотика подростку стало плохо, его экстренно госпитализировали в местную больницу, где 6 октября он скончался. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, совершенное в отношении несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", – сказали в СК. Для определения точной причины смерти подростка и установления вещества, в результате потребления которого наступила его смерть, проводятся экспертизы, добавили в управлении. В свою очередь начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что склонивший подростка к употреблению ранее привлекался к административной ответственности по статьям, связанным с наркотиками и опьянением. "В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. Кроме того, ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за совершение грабежа. Еще одной красноречивой характеристикой этого "прожигателя жизни" является то, что он в свои 20 лет не обременяет себя каким-либо общественно полезным трудом, то есть нигде не работает", – сообщил он.
https://ria.ru/20230930/energetik-1899398004.html
https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, верхняя пышма, свердловская область, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Верхняя Пышма, Свердловская область, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Урале подросток умер от наркотиков, которыми его угостил взрослый
В Свердловской области подросток умер, попробовав наркотик у старшего знакомого
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости.
Шестнадцатилетний подросток в Верхней Пышме Свердловской области скончался от наркотика, которым угостил его знакомый, сообщила пресс-служба
регионального управления СК РФ во вторник.
По версии следствия, подростка к потреблению сильнодействующего наркотического вещества склонил его 20-летний приятель. После употребления наркотика подростку стало плохо, его экстренно госпитализировали в местную больницу, где 6 октября он скончался.
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"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, совершенное в отношении несовершеннолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", – сказали в СК. Для определения точной причины смерти подростка и установления вещества, в результате потребления которого наступила его смерть, проводятся экспертизы, добавили в управлении.
В свою очередь начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
рассказал, что склонивший подростка к употреблению ранее привлекался к административной ответственности по статьям, связанным с наркотиками и опьянением.
"В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. Кроме того, ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за совершение грабежа. Еще одной красноречивой характеристикой этого "прожигателя жизни" является то, что он в свои 20 лет не обременяет себя каким-либо общественно полезным трудом, то есть нигде не работает", – сообщил он.
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