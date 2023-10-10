Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ
Мандат депутата Самсонова, осужденного за растление ребенка, передали члену КПРФ
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Избирком Приморья после досрочного прекращения полномочий приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет по делу о растлении ребенка, передал вакантный мандат члену КПРФ Эльсевару Габибову, сообщает комиссия.
Депутаты Приморья на заседании законодательного собрания 27 сентября проголосовали за досрочное прекращение полномочий Самсонова.
"В связи с прекращением полномочий депутата законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова и с учетом постановления бюро комитета Приморского краевого отделения политической партии КПРФ передан вакантный депутатский мандат Эльсевару Габибову", - говорится в сообщении.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда. 3 мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. Приморский краевой суд 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.