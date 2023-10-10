https://ria.ru/20231010/mandat-1901644352.html

Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ

Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ - РИА Новости, 10.10.2023

Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ

Избирком Приморья после досрочного прекращения полномочий приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет по делу о растлении ребенка, передал... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T03:33

2023-10-10T03:33

2023-10-10T03:33

владивосток

приморский край

артем самсонов (депутат)

приморский краевой суд

кпрф

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Избирком Приморья после досрочного прекращения полномочий приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет по делу о растлении ребенка, передал вакантный мандат члену КПРФ Эльсевару Габибову, сообщает комиссия. Депутаты Приморья на заседании законодательного собрания 27 сентября проголосовали за досрочное прекращение полномочий Самсонова. "В связи с прекращением полномочий депутата законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова и с учетом постановления бюро комитета Приморского краевого отделения политической партии КПРФ передан вакантный депутатский мандат Эльсевару Габибову", - говорится в сообщении. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда. 3 мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. Приморский краевой суд 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.

https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html

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владивосток, приморский край, артем самсонов (депутат), приморский краевой суд, кпрф, происшествия