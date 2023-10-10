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Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ - РИА Новости, 10.10.2023
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03:33 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/mandat-1901644352.html
Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ
Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ - РИА Новости, 10.10.2023
Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ
Избирком Приморья после досрочного прекращения полномочий приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет по делу о растлении ребенка, передал... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T03:33
2023-10-10T03:33
владивосток
приморский край
артем самсонов (депутат)
приморский краевой суд
кпрф
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Избирком Приморья после досрочного прекращения полномочий приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет по делу о растлении ребенка, передал вакантный мандат члену КПРФ Эльсевару Габибову, сообщает комиссия. Депутаты Приморья на заседании законодательного собрания 27 сентября проголосовали за досрочное прекращение полномочий Самсонова. "В связи с прекращением полномочий депутата законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова и с учетом постановления бюро комитета Приморского краевого отделения политической партии КПРФ передан вакантный депутатский мандат Эльсевару Габибову", - говорится в сообщении. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда. 3 мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. Приморский краевой суд 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
https://ria.ru/20230516/delo-1872155384.html
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владивосток, приморский край, артем самсонов (депутат), приморский краевой суд, кпрф, происшествия
Владивосток, Приморский край, Артем Самсонов (депутат), Приморский краевой суд, КПРФ, Происшествия
Мандат осужденного за растление приморского депутата передали члену КПРФ

Мандат депутата Самсонова, осужденного за растление ребенка, передали члену КПРФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Избирком Приморья после досрочного прекращения полномочий приморского депутата Артема Самсонова, осужденного на 13 лет по делу о растлении ребенка, передал вакантный мандат члену КПРФ Эльсевару Габибову, сообщает комиссия.
Депутаты Приморья на заседании законодательного собрания 27 сентября проголосовали за досрочное прекращение полномочий Самсонова.
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"В связи с прекращением полномочий депутата законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова и с учетом постановления бюро комитета Приморского краевого отделения политической партии КПРФ передан вакантный депутатский мандат Эльсевару Габибову", - говорится в сообщении.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда. 3 мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. Приморский краевой суд 14 июля в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова.
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ВладивостокПриморский крайАртем Самсонов (депутат)Приморский краевой судКПРФПроисшествия
 
 
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