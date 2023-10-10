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Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5 - РИА Новости, 10.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 10.10.2023 (обновлено: 19:55 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/leopard-1901859996.html
Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5
Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5 - РИА Новости, 10.10.2023
Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5
Берлин в ближайшее время отправит Киеву еще десять танков Leopard1 A5, сообщило Минобороны ФРГ. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:21
2023-10-10T19:55
специальная военная операция на украине
германия
киев
украина
россия
нато
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БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Берлин в ближайшее время отправит Киеву еще десять танков Leopard1 A5, сообщило Минобороны ФРГ."В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи", — уточнили в ведомстве.Как сообщала в середине августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин после начала спецоперации в общей сложности оказал Киеву поддержку на сумму 22 миллиарда евро: "от палаток и генераторов до боевых танков и новейших систем ПВО".В середине сентября командир российской разведгруппы с позывным Легенда рассказал РИА Новости об уничтожении танка Leopard с экипажем, полностью состоящим из военнослужащих бундесвера.Россия неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине ничего не изменят, а только затянут конфликт.
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германия, киев, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, Киев, Украина, Россия, НАТО
Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5

МО ФРГ анонсировало отправку Украине в ближайшие недели 10 танков Leopard 1A5

© AP Photo / Eckehard SchulzНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz
Немецкий танк Leopard 1. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Берлин в ближайшее время отправит Киеву еще десять танков Leopard1 A5, сообщило Минобороны ФРГ.
"В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи", — уточнили в ведомстве.
Как сообщала в середине августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин после начала спецоперации в общей сложности оказал Киеву поддержку на сумму 22 миллиарда евро: "от палаток и генераторов до боевых танков и новейших систем ПВО".
В середине сентября командир российской разведгруппы с позывным Легенда рассказал РИА Новости об уничтожении танка Leopard с экипажем, полностью состоящим из военнослужащих бундесвера.
Россия неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине ничего не изменят, а только затянут конфликт.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
1 февраля, 09:00
Инфографика
Сравнение основных боевых танков России и НАТОПосмотреть
 
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