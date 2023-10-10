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Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5
Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5 - РИА Новости, 10.10.2023
Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5
Берлин в ближайшее время отправит Киеву еще десять танков Leopard1 A5, сообщило Минобороны ФРГ. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:21
2023-10-10T19:21
2023-10-10T19:55
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Берлин в ближайшее время отправит Киеву еще десять танков Leopard1 A5, сообщило Минобороны ФРГ."В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи", — уточнили в ведомстве.Как сообщала в середине августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин после начала спецоперации в общей сложности оказал Киеву поддержку на сумму 22 миллиарда евро: "от палаток и генераторов до боевых танков и новейших систем ПВО".В середине сентября командир российской разведгруппы с позывным Легенда рассказал РИА Новости об уничтожении танка Leopard с экипажем, полностью состоящим из военнослужащих бундесвера.Россия неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине ничего не изменят, а только затянут конфликт.
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германия, киев, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Германия, Киев, Украина, Россия, НАТО
Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5
МО ФРГ анонсировало отправку Украине в ближайшие недели 10 танков Leopard 1A5