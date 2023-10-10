https://ria.ru/20231010/leopard-1901859996.html

Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5

Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5 - РИА Новости, 10.10.2023

Германия анонсировала отправку Украине десяти танков Leopard 1A5

Берлин в ближайшее время отправит Киеву еще десять танков Leopard1 A5, сообщило Минобороны ФРГ. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:21

2023-10-10T19:21

2023-10-10T19:55

специальная военная операция на украине

германия

киев

украина

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849583659_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_9f06ce326605e330b8ac550220b03360.jpg

БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Берлин в ближайшее время отправит Киеву еще десять танков Leopard1 A5, сообщило Минобороны ФРГ."В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи", — уточнили в ведомстве.Как сообщала в середине августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин после начала спецоперации в общей сложности оказал Киеву поддержку на сумму 22 миллиарда евро: "от палаток и генераторов до боевых танков и новейших систем ПВО".В середине сентября командир российской разведгруппы с позывным Легенда рассказал РИА Новости об уничтожении танка Leopard с экипажем, полностью состоящим из военнослужащих бундесвера.Россия неоднократно предупреждала западные страны, что поставки оружия Украине ничего не изменят, а только затянут конфликт.

германия

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, киев, украина, россия, нато