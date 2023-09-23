https://ria.ru/20230923/tank-1898197755.html
Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО
Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО - РИА Новости, 23.09.2023
Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО
Разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:51
2023-09-23T13:51
2023-09-23T14:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
бундесвер германии
германия
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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии, сообщил РИА Новости командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда."Когда мы остановили их очередной "мясной штурм" и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — Прим. ред.) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать "нихт шиссен" (не стреляйте. — Прим. ред.)", — рассказал командир группы.Легенда подчеркнул, что он хорошо знает немецкий."(Мехвод подбитого танка. — Прим. ред.) несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты", — добавил боец.Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.Как добавил командир, когда он допрашивал бойца бундесвера, доктор их разведгруппы сказал, что механик потерял много крови и ранение тяжелое."Я спросил у дока, сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут "задвухсотился" ("груз 200" — погибший в боевых действиях. — Прим. ред.)", — рассказал Легенда.Как поделился командир разведгруппы, он сначала немного удивился, обнаружив немца в подбитой машине."Но потом даже порадовался, что неважно, какой экипаж сидит в Leopard — украинские боевики или немецкие военнослужащие, итог будет один: немецкие танки будут гореть и американские так же будут гореть, даже если им управлять будут "америкосы", — подчеркнул российский разведчик.Он обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде чем отправляться участвовать в боях за ВСУ. "Пусть головой своей подумают — о детях, женах — прежде чем воевать с русскими", — заключил разведчик.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230922/leopard-1898000073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, бундесвер германии, германия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Бундесвер Германии, Германия
Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО
Разведчики ВС РФ сообщили РИА Новости об уничтожении Leopard с экипажем из ФРГ
ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии, сообщил РИА Новости командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда.
«
"Когда мы остановили их очередной "мясной штурм" и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — Прим. ред.) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать "нихт шиссен" (не стреляйте. — Прим. ред.)", — рассказал командир группы.
Легенда подчеркнул, что он хорошо знает немецкий.
«
"(Мехвод подбитого танка. — Прим. ред.) несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты", — добавил боец.
СМИ: Дания передала Украине танки Leopard с дефектами
Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.
Как добавил командир, когда он допрашивал бойца бундесвера, доктор их разведгруппы сказал, что механик потерял много крови и ранение тяжелое.
"Я спросил у дока, сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут "задвухсотился" ("груз 200" — погибший в боевых действиях. — Прим. ред.)", — рассказал Легенда.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Как поделился командир разведгруппы, он сначала немного удивился, обнаружив немца в подбитой машине.
«
"Но потом даже порадовался, что неважно, какой экипаж сидит в Leopard — украинские боевики или немецкие военнослужащие, итог будет один: немецкие танки будут гореть и американские так же будут гореть, даже если им управлять будут "америкосы", — подчеркнул российский разведчик.
Он обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде чем отправляться участвовать в боях за ВСУ.
«
"Пусть головой своей подумают — о детях, женах — прежде чем воевать с русскими", — заключил разведчик.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия
неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.