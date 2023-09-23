https://ria.ru/20230923/tank-1898197755.html

Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО

Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО - РИА Новости, 23.09.2023

Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО

Разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:51

2023-09-23T13:51

2023-09-23T14:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

бундесвер германии

германия

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ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии, сообщил РИА Новости командир разведгруппы, действующей на Запорожском направлении, с позывным Легенда."Когда мы остановили их очередной "мясной штурм" и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — Прим. ред.) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать "нихт шиссен" (не стреляйте. — Прим. ред.)", — рассказал командир группы.Легенда подчеркнул, что он хорошо знает немецкий."(Мехвод подбитого танка. — Прим. ред.) несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты", — добавил боец.Разведчик уточнил, что, пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации.Как добавил командир, когда он допрашивал бойца бундесвера, доктор их разведгруппы сказал, что механик потерял много крови и ранение тяжелое."Я спросил у дока, сколько он еще проживет, и док ответил — еще несколько минут. Я сказал немцу, что ранение слишком тяжелое и шансов выжить у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут "задвухсотился" ("груз 200" — погибший в боевых действиях. — Прим. ред.)", — рассказал Легенда.Как поделился командир разведгруппы, он сначала немного удивился, обнаружив немца в подбитой машине."Но потом даже порадовался, что неважно, какой экипаж сидит в Leopard — украинские боевики или немецкие военнослужащие, итог будет один: немецкие танки будут гореть и американские так же будут гореть, даже если им управлять будут "америкосы", — подчеркнул российский разведчик.Он обратился к западным инструкторам с призывом подумать, прежде чем отправляться участвовать в боях за ВСУ. "Пусть головой своей подумают — о детях, женах — прежде чем воевать с русскими", — заключил разведчик.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230922/leopard-1898000073.html

германия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, бундесвер германии, германия