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В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры
В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры - РИА Новости, 10.10.2023
В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры
Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:12
2023-10-10T21:12
2023-10-10T23:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Электрообогреватель едва не лишил жизни пушистого жителя Выборга. <…> Хозяева оставили сушиться вещи на электрообогревателе и ушли. От оставленного без присмотра отопительного прибора и произошло возгорание", — говорится в публикации.Квартира, где случился пожар, находится в одном из старых домов города. Очевидцы, почувствовав дым, вызвали спасателей, которые потушили возгорание и спасли животное.В результате инцидента никто не пострадал, но жильцам предстоит сделать ремонт в квартире.
https://ria.ru/20231006/klara-1901021780.html
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выборг, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Выборг, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры
Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель