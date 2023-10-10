https://ria.ru/20231010/kot-1901876532.html

В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры

В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры - РИА Новости, 10.10.2023

В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры

Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T21:12

2023-10-10T21:12

2023-10-10T23:04

хорошие новости

выборг

ленинградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале."Электрообогреватель едва не лишил жизни пушистого жителя Выборга. <…> Хозяева оставили сушиться вещи на электрообогревателе и ушли. От оставленного без присмотра отопительного прибора и произошло возгорание", — говорится в публикации.Квартира, где случился пожар, находится в одном из старых домов города. Очевидцы, почувствовав дым, вызвали спасателей, которые потушили возгорание и спасли животное.В результате инцидента никто не пострадал, но жильцам предстоит сделать ремонт в квартире.

https://ria.ru/20231006/klara-1901021780.html

выборг

ленинградская область

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выборг, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия