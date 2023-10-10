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В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры - РИА Новости, 10.10.2023
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Хорошие новости
 
21:12 10.10.2023 (обновлено: 23:04 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/kot-1901876532.html
В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры
В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры - РИА Новости, 10.10.2023
В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры
Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:12
2023-10-10T23:04
хорошие новости
выборг
ленинградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.&quot;Электрообогреватель едва не лишил жизни пушистого жителя Выборга. &lt;…&gt; Хозяева оставили сушиться вещи на электрообогревателе и ушли. От оставленного без присмотра отопительного прибора и произошло возгорание&quot;, — говорится в публикации.Квартира, где случился пожар, находится в одном из старых домов города. Очевидцы, почувствовав дым, вызвали спасателей, которые потушили возгорание и спасли животное.В результате инцидента никто не пострадал, но жильцам предстоит сделать ремонт в квартире.
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выборг, ленинградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Выборг, Ленинградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Выборге пожарные спасли кота из загоревшейся квартиры

Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель

© Фото : управление МЧС по Ленинградской областиПожарные спасли кота из квартиры в Выборге
Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : управление МЧС по Ленинградской области
Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Пожарные спасли кота из квартиры в Выборге, где загорелся электрообогреватель, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
«

"Электрообогреватель едва не лишил жизни пушистого жителя Выборга. <…> Хозяева оставили сушиться вещи на электрообогревателе и ушли. От оставленного без присмотра отопительного прибора и произошло возгорание", — говорится в публикации.

Квартира, где случился пожар, находится в одном из старых домов города. Очевидцы, почувствовав дым, вызвали спасателей, которые потушили возгорание и спасли животное.
В результате инцидента никто не пострадал, но жильцам предстоит сделать ремонт в квартире.
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Хорошие новостиВыборгЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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