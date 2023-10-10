https://ria.ru/20231010/kongress-1900891333.html

Большая Обойная тройка собрала конгресс с участием более 300 специалистов

Большая Обойная тройка собрала конгресс с участием более 300 специалистов - РИА Новости, 10.10.2023

Большая Обойная тройка собрала конгресс с участием более 300 специалистов

Представители Большой Обойной тройки – фабрики "ПАЛИТРА", "Аспект" и крупный оптовый дистрибьютор компания "ВОГ" – организовали девятый Обойный конгресс,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:49

2023-10-10T12:49

2023-10-10T16:28

пресс-релизы

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МОСКВА, 10 окт – пресс-служба ООО "КОФ "ПАЛИТРА". Представители Большой Обойной тройки – фабрики "ПАЛИТРА", "Аспект" и крупный оптовый дистрибьютор компания "ВОГ" – организовали девятый Обойный конгресс, участие в котором приняли более 300 человек, среди которых были представители B2B-компаний, обойных интернет-магазинов и специализированных розничных сетей со всей России, и стран СНГ.В рамках мероприятия обсуждались новые вызовы розничному сегменту рынка, влияние онлайн-продаж и маркетплейсов на традиционную розницу и тренды в поведении покупателей на рынке обоев.Согласно Яндекс.Опросам, проведенным в сентябре 2023 года с участием 1005 анкет, 51% опрошенных готовы покупать обои в интернете при наличии фотографий, отзывов и видеообзоров. При этом 10% из них уже приобретали обои через интернет. Как в условиях наступления эры интернета поменялся подход к продажам обоев в розничных магазинах рассказал руководитель товарного направления сети магазинов в Казахстане "Мегастрой DIY" (Мегастрой ДИАЙВАЙ) Нуриден Мажитов."Мы не стали останавливаться на развитии исключительно оффлайн-розницы и продвижении собственного сайта, но решили освоить и новые инструменты продаж. Одним из них стала коллаборация с приложением Kaspi bank (Каспи бэнк), которое у нас, в Казахстане, объединяет функции банка, маркетплейса и госуслуг", – отметил Мажитов.Тем не менее, хотя большинство людей готовы перейти на покупки в онлайн-магазинах, согласно исследованиям в Яндекс, 46% опрошенных до сих пор при покупке обоев считают важной возможность физического контакта с продуктом перед покупкой. И здесь наблюдается обратная тенденция со стороны компаний, которые изначально задумывались как интернет-магазин. О развитии собственного интернет-магазина рассказал управляющий партнер Otdelka-Store (Отделка Сторе) Константин Парфенюк."При развитии магазина перед нами встал выбор – оставить концепцию бутика или двигаться в направлении гипермаркета, остаться интернет-магазином или уйти в оффлайн? В итоге, мы выбрали и то, и другое. Каждая часть работает полноценно и отвечает за свои функции. Онлайн создает трафик клиентов и презентует свойства товара, но 70% посетителей интернет-магазина все равно приходят в шоу-рум", – пояснил Парфенюк.На покупки не только в интернете, но и в оффлайн влияет множество факторов. И среди них особое место занимает узнаваемость бренда. Так, 39 % россиян при покупке обоев не обращают внимание на бренд, как показывают исследования в Яндекс и наблюдения основателя розничной сети магазинов "Модные Обои" в городах Самара и Казань Алексея Немченко."Мы обратились к опыту крупных интерьерных сетей и провели ребрендинг собственных магазинов. Превратили стандартный формат презентации обоев в виде вывесок с одинаковым оборудованием и ассортиментом в уютные интерьерные комнаты с готовыми стилистическими решениями, чтобы визуально выделиться среди других магазинов обоев. Нашей целью стало стать не просто магазином обоев, а сервисной компанией, которая помогает людям создать свой собственный интерьер дома", – сказал Немченко.Другой важный критерий, влияющий на продажи в обойном магазине, отметила категорийный менеджер сети магазинов "Строй Парк" в Томской области Светлана Лапинская. В своем выступлении она рассказала про ассортиментную матрицу на примере магазинов DIY (ДИАЙВАЙ)."Систематическая оценка эффективности Ассортиментной матрицы позволяет выявить, на каком этапе нарушается баланс ассортимента и своевременно отреагировать. Так, в кризис мы смогли увидеть, что покупатель уходит в эконом-сегмент и принять необходимые меры для стабилизации спроса. В этом нам помогло перераспределение матрицы в рамках ценовых сегментов, изменение подхода к выставке и дополнительные онлайн-сервисы, например, такие, как примерка обоев на сайте. Эти мероприятия принесли нам 20% прирост в продажах", – сообщила Лапинская.В ходе конференции также поднимался вопрос о привлечении людей на работу в сферу торговли и их мотивации для сохранения штата сотрудников. Эту тему осветила владелец и основатель сети магазинов "Обойный мир" в Воронеже Ольга Дмитриева. "Нужно быть готовым быть щедрым. Нельзя начинать мотивацию людям, у которых нет ресурсов. Мотивация – это топливо для достижения результатов", – отметила спикер.Как и другие сферы рынка обойная индустрия испытывает влияние перемен в спросе покупателя и приход многочисленных товаров из Китая. Старший менеджер крупной оптовой компании Таджикистана "Восток Ориён" Абдулло Джураев в своем выступлении рассказал, с какими вызовами они столкнулись."Китайские обои захватывают все больше и больше рынков сбыта СНГ. Там, где сейчас "китайцы" занимают 10%, через год с большой вероятностью уже будет минимум 20%. Мы стараемся вытеснять с рынка некачественные копии популярных моделей обоев, чтобы избежать финансового и имиджевого урона", – рассказал Джураев.В заключительной части конгресса выступил генеральный директор сети магазинов "Обойкин" Андрей Арсеньев с подведением итогов по "трем главным вызовам" обойной рознице: магазины DIY, интернет-магазины и маркетплейсы. В своем выступлении на примере собственной сети магазинов он озвучил методы отстройки от каждой из трех "опасностей"."Маркетплейсы скрывают в себе как возможности, так и угрозы для реальной обойной розницы. Они могут склонять совершать импульсивные покупки без взвешенного со всех сторон выбора, когда человек получает не тот товар, что увидел на картинке, и разочаровывается. Это безусловно может повлиять и на продажи товара в традиционных магазинах. Я вижу развитие обойной отрасли в разделении ассортимента обоев на те, что будут продавать онлайн, и те, что будут представлены только в офлайн магазинах", – сообщил Арсеньев.Сейчас обойная отрасль находится в стадии развития, и, хотя по количеству рулонов в каждой покупке 2023 год отстает от значений 2021 года, но согласно исследованиям Платформы ОФД в 2023 году уже наблюдается рост этого показателя на 2% по отношению к 2022 году. А это значит, что у рынка обоев есть перспективы для роста и дальнейшего развития как в офлайн, так и в онлайн рознице.ㅤРеклама, ООО "КОФ "Палитра", erid: 4CQwVszH9pUmpcyduPk

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы