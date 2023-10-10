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Их станет больше. В США испугались хода России по Украине - РИА Новости, 10.10.2023
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12:31 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/khod-1901729085.html
Их станет больше. В США испугались хода России по Украине
Их станет больше. В США испугались хода России по Украине - РИА Новости, 10.10.2023
Их станет больше. В США испугались хода России по Украине
Россия увеличила производство истребителей Су-34, успешно задействованных на Украине, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:31
2023-10-10T12:31
политика
украина
россия
киев
су-34
сша
ракетный комплекс "кинжал"
в мире
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия увеличила производство истребителей Су-34, успешно задействованных на Украине, пишет американский журнал Military Watch.&quot;В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения - гиперзвуковой баллистической ракетой &quot;Кинжал&quot;, которой истребители могут поражать цели на расстоянии 2000 км&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что производство российского самолета, способного нести на себе "Кинжалы", увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае этого года.&quot;Ракеты &quot;Кинжал&quot; активно применяются в ходе украинских боевых действий, одним из наиболее значимых достижений которых стало уничтожение в мае этого года в Киеве батареи недавно поставленных Patriot. Установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса&quot;, — резюмировали обозреватели.Во время посещения Новосибирского авиазавода, занимающегося серийным выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей-бомбардировщиков Су-34, министр обороны Сергей Шойгу отметил востребованность этих самолетов, назвав их основной рабочей лошадкой ВВС России.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
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политика, украина, россия, киев, су-34, сша, ракетный комплекс "кинжал", в мире
Политика, Украина, Россия, Киев, Су-34, США, Ракетный комплекс "Кинжал", В мире
Их станет больше. В США испугались хода России по Украине

MWM: Россия увеличила производство Су-34М, используемых на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия увеличила производство истребителей Су-34, успешно задействованных на Украине, пишет американский журнал Military Watch.
«

"В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения - гиперзвуковой баллистической ракетой "Кинжал", которой истребители могут поражать цели на расстоянии 2000 км", — говорится в материале.

Журналисты указали, что производство российского самолета, способного нести на себе "Кинжалы", увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае этого года.
«

"Ракеты "Кинжал" активно применяются в ходе украинских боевых действий, одним из наиболее значимых достижений которых стало уничтожение в мае этого года в Киеве батареи недавно поставленных Patriot. Установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса", — резюмировали обозреватели.

Во время посещения Новосибирского авиазавода, занимающегося серийным выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей-бомбардировщиков Су-34, министр обороны Сергей Шойгу отметил востребованность этих самолетов, назвав их основной рабочей лошадкой ВВС России.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
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ПолитикаУкраинаРоссияКиевСу-34СШАРакетный комплекс "Кинжал"В мире
 
 
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