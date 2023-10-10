Их станет больше. В США испугались хода России по Украине
MWM: Россия увеличила производство Су-34М, используемых на Украине
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россия увеличила производство истребителей Су-34, успешно задействованных на Украине, пишет американский журнал Military Watch.
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"В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения - гиперзвуковой баллистической ракетой "Кинжал", которой истребители могут поражать цели на расстоянии 2000 км", — говорится в материале.
Журналисты указали, что производство российского самолета, способного нести на себе "Кинжалы", увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае этого года.
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"Ракеты "Кинжал" активно применяются в ходе украинских боевых действий, одним из наиболее значимых достижений которых стало уничтожение в мае этого года в Киеве батареи недавно поставленных Patriot. Установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса", — резюмировали обозреватели.
Во время посещения Новосибирского авиазавода, занимающегося серийным выпуском, ремонтом и модернизацией истребителей-бомбардировщиков Су-34, министр обороны Сергей Шойгу отметил востребованность этих самолетов, назвав их основной рабочей лошадкой ВВС России.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.