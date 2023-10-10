https://ria.ru/20231010/khamas-1901799174.html

При израильских авиаударах по сектору Газа погибли члены политбюро ХАМАС

При израильских авиаударах по сектору Газа погибли члены политбюро ХАМАС - РИА Новости, 10.10.2023

При израильских авиаударах по сектору Газа погибли члены политбюро ХАМАС

Два члена политбюро палестинского движения ХАМАС погибли при ударе израильских ВВС по сектору Газа, сообщает телеканал "Аль-Арабия". РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:53

2023-10-10T15:53

2023-10-10T16:37

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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биньямин нетаньяху

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ТУНИС, 10 окт - РИА Новости. Два члена политбюро палестинского движения ХАМАС погибли при ударе израильских ВВС по сектору Газа, сообщает телеканал "Аль-Арабия".Политбюро ХАМАС является высшим управляющим органом палестинского движения."Два члена политбюро ХАМАС Закария Муаммар и Джавад Абу Шималя погибли вследствие авиаударов по сектору Газа", - сообщает телеканал.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. По данным палестинского минздрава, в результате действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу с утра субботы погибли 788 человек, порядка 4,1 тысячи пострадали.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/obstrel-1901785774.html

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Жилые кварталы в Газе после бомбардировок Жилые кварталы в Газе после бомбардировок 2023-10-10T15:53 true PT1M18S

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон