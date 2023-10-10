https://ria.ru/20231010/izrail-1901672731.html

Туроператоры рассказали, что россияне активно отменяют поездки в Израиль

Туроператоры рассказали, что россияне активно отменяют поездки в Израиль - РИА Новости, 10.10.2023

Туроператоры рассказали, что россияне активно отменяют поездки в Израиль

Россияне, уже прилетевшие на отдых в Израиль, не обращаются к туроператорам с просьбами досрочно вернуть их в Россию. Но те, кто приобрел путевки и только... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:41

2023-10-10T10:41

2023-10-10T10:41

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Россияне, уже прилетевшие на отдых в Израиль, не обращаются к туроператорам с просьбами досрочно вернуть их в Россию. Но те, кто приобрел путевки и только собирался лететь, начали их аннулировать, сообщает пресс-служба РСТ.По словам экспертов, туркомпании возвращают средства за отмененные поездки в полном объеме."От тех, кто сейчас в Израиле, мы не получаем каких-либо просьб ускорить их выезд, они не собираются менять своих планов: какая дата у них стоит в авиабилете, тогда и вернутся. Их немного, и в основном это люди, отправившиеся через нас в Израиль к родственникам, по делам, на медицинские чекапы", – сказала директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.По ее словам, активно обращаются те, кто находится в России и только собирается вылетать на этой или следующей неделе. От них пошли аннуляции. "Всем возвращаем полную стоимость тура", – подчеркивает эксперт."У нас есть аннуляции, за возвратом мы обращаемся к туроператорам, у которых заказывали поездки своим клиентам в Израиль", – подтвердил генеральный директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. По его словам, проблем с возвратом денег за туры быть не должно."Сложнее будет тем туристам, кто самостоятельно бронировал авиабилеты или гостиницы. Им придется обращаться непосредственно в отели и в авиакомпании", – заметил эксперт.По словам Мкртчяна, турпоток в Израиль небольшой, но он есть. "Мы отправляем каждую неделю по два-три человека, перелет регулярными рейсами, нередко стыковочными через страны СНГ. Люди выбирают групповые туры, потому что это позволяет существенно сэкономить. Израиль вообще довольно дорогая страна, а сейчас к тому же нет чартеров", – пояснил он."Все, кто через нас собирался ехать в Израиль, заявили сегодня об аннуляциях. Мы возвращаем им полную стоимость затрат. Но, видимо, некоторым из тех, кто планировал поездки не в ближайшее время, а в ноябре, будем предлагать переносы на другие даты, на месяц-полтора позже, если ситуация на направлении прояснится", – сообщила руководитель направления туроператора "Ванд" Людмила Озик.Она пояснила, что довольно много туристов должны были лететь в Тель-Авив из Москвы "Азербайджанскими авиалиниями" через Баку. За отказ от билетов авиакомпания будет взимать штрафы с туроператоров, так как, несмотря на рекомендацию Минэкономразвития туроператорам приостановить продажу туров в страну, авиакомпаниям никто летать не запрещает. Многие из них, в частности, "Азимут", Red Wings, Turkish Airlines уже возобновили полеты в Израиль.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, израиль, тель-авив, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году