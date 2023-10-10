https://ria.ru/20231010/gaza-1901778651.html

Около 400 человек хотят покинуть сектор Газа

Около 400 человек хотят покинуть сектор Газа - РИА Новости, 10.10.2023

Около 400 человек хотят покинуть сектор Газа

Около 400 человек заявили о желании уехать из сектора Газа, россиян среди них 280, остальные люди в списке - это белорусы, украинцы, казахи, сообщила РИА... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:44

2023-10-10T14:44

2023-10-10T14:44

в мире

израиль

палестина

рамалла

биньямин нетаньяху

сергей лавров

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оон

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Около 400 человек заявили о желании уехать из сектора Газа, россиян среди них 280, остальные люди в списке - это белорусы, украинцы, казахи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова. "На данный момент представительство получило около 400 обращений граждан, желающих покинуть сектор Газа. Из них непосредственно россиян 280. Остальные - граждане Белоруссии, Украины, Казахстана и Палестины. Вопрос эвакуации - в проработке", - сказала она в беседе с агентством. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901774631.html

израиль

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рамалла

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, палестина, рамалла, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году