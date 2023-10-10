В Смоленской области обсудили подготовку к 90-летию Юрия Гагарина

На стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга художники воссоздали историю отечественной авиации и космонавтики: от контр-адмирала, изобретателя Александра Можайского и летчика-испытателя Валерия Чкалова до ученого Константина Циолковского, конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.

Авторы также отдали дань уважения прогрессивности императора Петра Первого, хотя он и не осваивал космос.