Начало новой эры: как художники видят наши победы в космосе

На стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга художники воссоздали историю отечественной авиации и космонавтики: от контр-адмирала, изобретателя Александра Можайского и летчика-испытателя Валерия Чкалова до ученого Константина Циолковского, конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.
Авторы также отдали дань уважения прогрессивности императора Петра Первого, хотя он и не осваивал космос.
На стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга художники воссоздали историю отечественной авиации и космонавтики: от контр-адмирала, изобретателя Александра Можайского и летчика-испытателя Валерия Чкалова до ученого Константина Циолковского, конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.
Авторы также отдали дань уважения прогрессивности императора Петра Первого, хотя он и не осваивал космос.
В прошлом году в рамках проекта "Галерея сибирской славы — мы красноярцы" на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске появился мурал с портретом другого основоположника советской космонавтики — академика Михаила Решетнева.
С 1958-го Решетнев был первым заместителем главного конструктора ОКБ-1 Королева. Позднее инженер-конструктор возглавил центр создания космической техники в Красноярске-26 (ныне город Железногорск).
В прошлом году в рамках проекта "Галерея сибирской славы — мы красноярцы" на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске появился мурал с портретом другого основоположника советской космонавтики — академика Михаила Решетнева.
С 1958-го Решетнев был первым заместителем главного конструктора ОКБ-1 Королева. Позднее инженер-конструктор возглавил центр создания космической техники в Красноярске-26 (ныне город Железногорск).
Наибольшей популярностью у художников пользуется первый человек, совершивший космический полет. Пилотируемый Гагариным корабль "Восток-1" 12 апреля 1961-го провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.
На фото — граффити на Аллее Космонавтов в Москве.
Наибольшей популярностью у художников пользуется первый человек, совершивший космический полет. Пилотируемый Гагариным корабль "Восток-1" 12 апреля 1961-го провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.
На фото — граффити на Аллее Космонавтов в Москве.
Другое изображение Героя Советского Союза, уже без скафандра, сделали два года назад в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis на фасаде жилого здания в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.
Другое изображение Героя Советского Союза, уже без скафандра, сделали два года назад в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis на фасаде жилого здания в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.
Логично, что много арт-объектов, посвященных космосу, в городе Байконур, где расположен одноименный космодром.
На фото — граффити на фасаде жилого дома в честь первого, беспилотного, запуска корабля серии "Союз" в 1966-м.
Логично, что много арт-объектов, посвященных космосу, в городе Байконур, где расположен одноименный космодром.
На фото — граффити на фасаде жилого дома в честь первого, беспилотного, запуска корабля серии "Союз" в 1966-м.
На другом фасаде в Байконуре — посвящение первому лунному самоходному аппарату "Луноход-1", который исследовал грунт естественного спутника Земли в 1970—1971-м.
На другом фасаде в Байконуре — посвящение первому лунному самоходному аппарату "Луноход-1", который исследовал грунт естественного спутника Земли в 1970—1971-м.
А на этот рисунок художников вдохновил выход на орбиту многоразового корабля "Буран". Космоплан дважды обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме в 1988-м.
А на этот рисунок художников вдохновил выход на орбиту многоразового корабля "Буран". Космоплан дважды обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме в 1988-м.
К празднованию Дня города Москвы в 2017-м подготовили программу, посвященную космосу. Например, сделали модель помещения космической станции.
К празднованию Дня города Москвы в 2017-м подготовили программу, посвященную космосу. Например, сделали модель помещения космической станции.