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Начало новой эры: как художники видят наши победы в космосе - РИА Новости, 04.10.2023
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Культура
 
06:00 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/iskusstvo-1899988357.html
Начало новой эры: как художники видят наши победы в космосе
Начало новой эры: как художники видят наши победы в космосе - РИА Новости, 04.10.2023
Начало новой эры: как художники видят наши победы в космосе
День начала космической эры человечества — 4 октября 1957 года, когда был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Это и последующие достижения... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:00
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фото
культура
фото - культура
космос
юрий гагарин (космонавт)
байконур (космодром)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. День начала космической эры человечества — 4 октября 1957 года, когда был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Это и последующие достижения вдохновляют не только ученых, но и художников. Самые яркие работы — в фотоматериале РИА Новости.
космос
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РИА Новости
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5
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фото, фото - культура, космос, юрий гагарин (космонавт), байконур (космодром), фото
Фото, Культура, Фото - Культура, Космос, Юрий Гагарин (космонавт), Байконур (космодром)

Начало новой эры: как художники видят наши победы в космосе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. День начала космической эры человечества — 4 октября 1957 года, когда был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Это и последующие достижения вдохновляют не только ученых, но и художников. Самые яркие работы — в фотоматериале РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк

На стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга художники воссоздали историю отечественной авиации и космонавтики: от контр-адмирала, изобретателя Александра Можайского и летчика-испытателя Валерия Чкалова до ученого Константина Циолковского, конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.

Авторы также отдали дань уважения прогрессивности императора Петра Первого, хотя он и не осваивал космос.

Роспись на стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга

На стене дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга художники воссоздали историю отечественной авиации и космонавтики: от контр-адмирала, изобретателя Александра Можайского и летчика-испытателя Валерия Чкалова до ученого Константина Циолковского, конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.

Авторы также отдали дань уважения прогрессивности императора Петра Первого, хотя он и не осваивал космос.

© РИА Новости / Александр Демьянчук
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1 из 8
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В прошлом году в рамках проекта "Галерея сибирской славы — мы красноярцы" на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске появился мурал с портретом другого основоположника советской космонавтики — академика Михаила Решетнева.

С 1958-го Решетнев был первым заместителем главного конструктора ОКБ-1 Королева. Позднее инженер-конструктор возглавил центр создания космической техники в Красноярске-26 (ныне город Железногорск).

Мурал с портретом академика Михаила Решетнева, созданный в рамках регионального проекта Галерея сибирской славы - мы красноярцы, на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске

В прошлом году в рамках проекта "Галерея сибирской славы — мы красноярцы" на стене жилого дома на улице академика Ивана Павлова в Красноярске появился мурал с портретом другого основоположника советской космонавтики — академика Михаила Решетнева.

С 1958-го Решетнев был первым заместителем главного конструктора ОКБ-1 Королева. Позднее инженер-конструктор возглавил центр создания космической техники в Красноярске-26 (ныне город Железногорск).

© РИА Новости / Илья Наймушин
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Наибольшей популярностью у художников пользуется первый человек, совершивший космический полет. Пилотируемый Гагариным корабль "Восток-1" 12 апреля 1961-го провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.

На фото — граффити на Аллее Космонавтов в Москве.

Граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина на здании на Аллее Космонавтов в Москве

Наибольшей популярностью у художников пользуется первый человек, совершивший космический полет. Пилотируемый Гагариным корабль "Восток-1" 12 апреля 1961-го провел в околоземном пространстве 108 минут, совершив один оборот вокруг планеты.

На фото — граффити на Аллее Космонавтов в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Другое изображение Героя Советского Союза, уже без скафандра, сделали два года назад в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis на фасаде жилого здания в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.

Фасад жилого здания, украшенный граффити с изображением космонавта Юрия Гагарина в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis, в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района

Другое изображение Героя Советского Союза, уже без скафандра, сделали два года назад в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis на фасаде жилого здания в поселке Новая Трехгорка Одинцовского района.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Логично, что много арт-объектов, посвященных космосу, в городе Байконур, где расположен одноименный космодром.

На фото — граффити на фасаде жилого дома в честь первого, беспилотного, запуска корабля серии "Союз" в 1966-м.

Граффити на фасаде жилого дома в городе Байконур

Логично, что много арт-объектов, посвященных космосу, в городе Байконур, где расположен одноименный космодром.

На фото — граффити на фасаде жилого дома в честь первого, беспилотного, запуска корабля серии "Союз" в 1966-м.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На другом фасаде в Байконуре — посвящение первому лунному самоходному аппарату "Луноход-1", который исследовал грунт естественного спутника Земли в 1970—1971-м.

Дом в городе Байконур с рисунком советского Лунохода-1 на фасаде

На другом фасаде в Байконуре — посвящение первому лунному самоходному аппарату "Луноход-1", который исследовал грунт естественного спутника Земли в 1970—1971-м.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

А на этот рисунок художников вдохновил выход на орбиту многоразового корабля "Буран". Космоплан дважды обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме в 1988-м.

Граффити на фасаде жилого дома в городе Байконур

А на этот рисунок художников вдохновил выход на орбиту многоразового корабля "Буран". Космоплан дважды обогнул Землю и совершил посадку в автоматическом режиме в 1988-м.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

К празднованию Дня города Москвы в 2017-м подготовили программу, посвященную космосу. Например, сделали модель помещения космической станции.

Модель помещения космической станции, изготовленная в цехе по производству арт-объектов для празднования Дня города Москвы

К празднованию Дня города Москвы в 2017-м подготовили программу, посвященную космосу. Например, сделали модель помещения космической станции.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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8 из 8
 
КультураФотоФото - КультураКосмосЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (космодром)
 
 
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