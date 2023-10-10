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НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте - РИА Новости, 10.10.2023
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16:33 10.10.2023 (обновлено: 17:52 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html
НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте
НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте - РИА Новости, 10.10.2023
НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинистё провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Североатлантический альянс готов оказать содействие в расследовании... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T16:33
2023-10-10T17:52
в мире
финляндия
йенс столтенберг
нато
эстония
финский залив
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Североатлантический альянс готов оказать содействие в расследовании случившегося с газопроводом Balticconnector, сообщает во вторник канцелярия главы финского государства. "К повреждению подводной инфраструктуры отнеслись серьезно, и с воскресенья ведется расследование его причин. Государственные органы власти находятся в курсе происходящего. Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией", - говорится в заявлении президента. Финляндия находится в контакте с союзниками. "Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании", - отмечается в сообщении. Эти события никак не влияют на безопасность Финляндии, говорится в сообщении. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что расследование утечки на газопроводе Balticconnector ведется в Финляндии на основании предположения, что газовая труба была повреждена намеренно в результате диверсии. Однако источники отметили, что окончательных выводов пока нет. В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20231010/gazoprovod-1901811918.html
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финляндия
эстония
финский залив
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в мире, финляндия, йенс столтенберг, нато, эстония, финский залив, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Йенс Столтенберг, НАТО, Эстония, Финский залив, Саули Ниинисте
НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте

Президент Финляндии не исключил внешнее воздействие на Balticconnector

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Финляндии Саули Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Североатлантический альянс готов оказать содействие в расследовании случившегося с газопроводом Balticconnector, сообщает во вторник канцелярия главы финского государства.
«
"К повреждению подводной инфраструктуры отнеслись серьезно, и с воскресенья ведется расследование его причин. Государственные органы власти находятся в курсе происходящего. Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией", - говорится в заявлении президента.
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Финляндия находится в контакте с союзниками.
«
"Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании", - отмечается в сообщении.
Эти события никак не влияют на безопасность Финляндии, говорится в сообщении.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что расследование утечки на газопроводе Balticconnector ведется в Финляндии на основании предположения, что газовая труба была повреждена намеренно в результате диверсии. Однако источники отметили, что окончательных выводов пока нет.
В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.
Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.
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В миреФинляндияЙенс СтолтенбергНАТОЭстонияФинский заливСаули Ниинисте
 
 
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