https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html

НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте

НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте - РИА Новости, 10.10.2023

НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинистё провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Североатлантический альянс готов оказать содействие в расследовании... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T16:33

2023-10-10T16:33

2023-10-10T17:52

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саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Североатлантический альянс готов оказать содействие в расследовании случившегося с газопроводом Balticconnector, сообщает во вторник канцелярия главы финского государства. "К повреждению подводной инфраструктуры отнеслись серьезно, и с воскресенья ведется расследование его причин. Государственные органы власти находятся в курсе происходящего. Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией", - говорится в заявлении президента. Финляндия находится в контакте с союзниками. "Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании", - отмечается в сообщении. Эти события никак не влияют на безопасность Финляндии, говорится в сообщении. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что расследование утечки на газопроводе Balticconnector ведется в Финляндии на основании предположения, что газовая труба была повреждена намеренно в результате диверсии. Однако источники отметили, что окончательных выводов пока нет. В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231010/gazoprovod-1901811918.html

https://ria.ru/20231010/tseny-1901794631.html

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финский залив

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в мире, финляндия, йенс столтенберг, нато, эстония, финский залив, саули ниинисте