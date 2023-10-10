НАТО готова помочь в расследовании по Balticconnector, заявил Ниинисте
Президент Финляндии не исключил внешнее воздействие на Balticconnector
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Финляндии Саули Ниинисте
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и Североатлантический альянс готов оказать содействие в расследовании случившегося с газопроводом Balticconnector, сообщает во вторник канцелярия главы финского государства.
«
"К повреждению подводной инфраструктуры отнеслись серьезно, и с воскресенья ведется расследование его причин. Государственные органы власти находятся в курсе происходящего. Вероятно, повреждение как газопровода, так и телекоммуникационного кабеля является результатом внешнего воздействия. Причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией", - говорится в заявлении президента.
Финляндия находится в контакте с союзниками.
«
"Мы также находимся в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готова оказать помощь в расследовании", - отмечается в сообщении.
Эти события никак не влияют на безопасность Финляндии, говорится в сообщении.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что расследование утечки на газопроводе Balticconnector ведется в Финляндии на основании предположения, что газовая труба была повреждена намеренно в результате диверсии. Однако источники отметили, что окончательных выводов пока нет.
В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.
Balticconnector — газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиском в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector расположен в экономических зонах и территориальных водах Финляндии и Эстонии. Его запустили в декабре 2019 года.