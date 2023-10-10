https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html

Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган

Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.10.2023

Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточное Средиземноморье вызывает у него вопросы относительно целей этого... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T19:19

2023-10-10T19:19

2023-10-10T19:19

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министерство обороны сша

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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточное Средиземноморье вызывает у него вопросы относительно целей этого решения США. "США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", - сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливают авиационные подразделения в регионе. В состав авианосной ударной группы помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.

https://ria.ru/20231010/obostrenie-1901855004.html

сша

израиль

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