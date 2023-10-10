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Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.10.2023
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19:19 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.10.2023
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточное Средиземноморье вызывает у него вопросы относительно целей этого... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:19
2023-10-10T19:19
в мире
сша
израиль
турция
джеральд форд
ллойд остин
реджеп тайип эрдоган
министерство обороны сша
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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточное Средиземноморье вызывает у него вопросы относительно целей этого решения США. "США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", - сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливают авиационные подразделения в регионе. В состав авианосной ударной группы помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
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в мире, сша, израиль, турция, джеральд форд, ллойд остин, реджеп тайип эрдоган, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Турция, Джеральд Форд, Ллойд Остин, Реджеп Тайип Эрдоган, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган

Эрдоган: отправка американского авианосца в Израиль вызывает вопросы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточное Средиземноморье вызывает у него вопросы относительно целей этого решения США.
«
"США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", - сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливают авиационные подразделения в регионе. В состав авианосной ударной группы помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Эрдоган хочет обсудить c Путиным палестино-израильское обострение
Вчера, 18:53
 
В миреСШАИзраильТурцияДжеральд ФордЛлойд ОстинРеджеп Тайип ЭрдоганМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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