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Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 10.10.2023
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточное Средиземноморье вызывает у него вопросы относительно целей этого... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T19:19
2023-10-10T19:19
2023-10-10T19:19
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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточное Средиземноморье вызывает у него вопросы относительно целей этого решения США. "США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", - сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливают авиационные подразделения в регионе. В состав авианосной ударной группы помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.
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в мире, сша, израиль, турция, джеральд форд, ллойд остин, реджеп тайип эрдоган, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Турция, Джеральд Форд, Ллойд Остин, Реджеп Тайип Эрдоган, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган
Эрдоган: отправка американского авианосца в Израиль вызывает вопросы