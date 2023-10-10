Росприроднадзор и РФС запустили всероссийскую акцию в поддержку экологии
© Пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Росприроднадзор и РФС запустили всероссийскую акцию в поддержку экологии
© Пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Международная детско-юношеская премия Росприроднадзора "Экология – дело каждого" и Российский футбольный союз дали старт масштабной акции в защиту природы, приуроченной к старту 4-го сезона премии, сообщает пресс-служба Премии.
Акция началась во вторник на территории Академии "Локомотив". Замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев, легенда российского футбола Алексей Смертин, амбассадоры Юношеской футбольной лиги Алексей Гасилин, Артём Поликарпов и футбольная команда премии "Экоумки" вместе высадили деревья и вывесили кормушки для птиц в Москве.Игроки московских академий ЮФЛ и команда премии "Экоумки" также провели шоу матч в поддержку экологии.
© Пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев и легенда российского футбола Алексей Смертин дали старт масштабной акции в защиту природы
© Пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Замглавы Росприроднадзора Владимир Чернышев и легенда российского футбола Алексей Смертин дали старт масштабной акции в защиту природы
"Мы показываем молодежи, что экология – дело каждого. Вместе с партнером и другом премии – Российским футбольным союзом мы второй год подряд проводим масштабную акцию, которая объединяет детей и взрослых по всей стране. Спортсмены, их родители, друзья и тренеры выходят на улицы городов и показывают, что экопривычки и экологическое мышление – это здоровые ценности, такие же как занятие спортом, помощь слабому, командный дух. Уверена, вклад тех, кто "болеет" за природу - заметен", - приводятся в сообщении слова главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.
К акции присоединились свыше 60 российских городов – Санкт-Петербург, Калининград, Саратов, Уфа, Казань, Краснодар, Сочи, Новосибирск, Улан-Удэ и другие. Всего более трех тысяч ее участников займутся уборкой территорий, очисткой водоемов, высадкой деревьев и размещением кормушек для птиц.
По словам президента РФС Александра Дюкова, экологическая эстафета не только популяризирует бережное отношение к природе, но и объединяет молодежь в стремлении участвовать в важных социальных инициативах.
© Пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Росприроднадзор и РФС запустили всероссийскую акцию в поддержку экологии. Участники футбольной команды премии "Экоумки" высадили деревья и вывесили кормушки для птиц
© Пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Росприроднадзор и РФС запустили всероссийскую акцию в поддержку экологии. Участники футбольной команды премии "Экоумки" высадили деревья и вывесили кормушки для птиц
"Российский футбольный союз – постоянный партнер премии "Экология – дело каждого". В проект активно вовлечена наша Юношеская футбольная лига – одно из крупнейших соревнований для детей и молодежи. И мы с удовольствием запустили совместную с Росприроднадзором экологическую акцию, в которой участвуют игроки и их близкие. Здорово, что премия дает возможность найти единомышленников в разных городах и привлечь внимание к важнейшей для всего человечества теме экологии", - процитировали в пресс-службе слова Дюкова.
Четвертый сезон экологической премии продлится до 1 апреля 2024 года. Конкурсныеработы принимаются с 1 октября до 1 апреля. Итоги будут объявлены в мае 2024 года.
© Пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Росприроднадзор и РФС запустили всероссийскую акцию в поддержку экологии. Участники футбольной команды премии "Экоумки" высадили деревья и вывесили кормушки для птиц
© Пресс-служба Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Росприроднадзор и РФС запустили всероссийскую акцию в поддержку экологии. Участники футбольной команды премии "Экоумки" высадили деревья и вывесили кормушки для птиц
Премия Росприроднадзора "Экология – дело каждого" учреждена в марте 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.