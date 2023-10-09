https://ria.ru/20231009/vybory-1901618512.html

Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре

Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре - РИА Новости, 09.10.2023

Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре

Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди исправила запись в Telegram-канале, указав, что нижняя палата парламента определит дату выборов... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T21:15

2023-10-09T21:15

2023-10-09T22:02

политика

совет федерации рф

россия

ольга ковитиди

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди исправила запись в Telegram-канале, указав, что нижняя палата парламента определит дату выборов президента в декабре."В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России", — написала сенатор.Незадолго до этого Ковитиди опубликовала сообщение, отметив, что Совфед определит дату выборов "в этом месяце".По конституции выборы президента назначает Совет Федерации. Соответствующее решение должны принять не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в 2024 году, избирательная кампания еще не стартовала.Как подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет.Кроме того, представитель Кремля комментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания спецоперации. Он напомнил слова президента о необходимости соблюдать все положения конституции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, совет федерации рф, россия, ольга ковитиди, дмитрий песков, владимир путин