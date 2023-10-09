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Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре - РИА Новости, 09.10.2023
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21:15 09.10.2023 (обновлено: 22:02 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/vybory-1901618512.html
Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре
Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре - РИА Новости, 09.10.2023
Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре
Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди исправила запись в Telegram-канале, указав, что нижняя палата парламента определит дату выборов... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:15
2023-10-09T22:02
политика
совет федерации рф
россия
ольга ковитиди
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди исправила запись в Telegram-канале, указав, что нижняя палата парламента определит дату выборов президента в декабре.&quot;В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России&quot;, — написала сенатор.Незадолго до этого Ковитиди опубликовала сообщение, отметив, что Совфед определит дату выборов "в этом месяце".По конституции выборы президента назначает Совет Федерации. Соответствующее решение должны принять не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в 2024 году, избирательная кампания еще не стартовала.Как подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет.Кроме того, представитель Кремля комментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания спецоперации. Он напомнил слова президента о необходимости соблюдать все положения конституции.
https://ria.ru/20231009/vybory-1901586125.html
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политика, совет федерации рф, россия, ольга ковитиди, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Ольга Ковитиди, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Совет Федерации определит дату выборов президента в декабре

Ковитиди: Совет Федерации определит дату выборов президента России в декабре

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди исправила запись в Telegram-канале, указав, что нижняя палата парламента определит дату выборов президента в декабре.
«

"В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России", — написала сенатор.

Незадолго до этого Ковитиди опубликовала сообщение, отметив, что Совфед определит дату выборов "в этом месяце".
По конституции выборы президента назначает Совет Федерации. Соответствующее решение должны принять не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в 2024 году, избирательная кампания еще не стартовала.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Источник: ГД рассмотрит изменения в закон о выборах президента в октябре
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Как подчеркивал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентских выборах, но если он решит баллотироваться, реальных конкурентов у него не будет.
Кроме того, представитель Кремля комментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания спецоперации. Он напомнил слова президента о необходимости соблюдать все положения конституции.
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ПолитикаСовет Федерации РФРоссияОльга КовитидиДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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