https://ria.ru/20231009/vybory-1901586125.html

Источник: ГД рассмотрит изменения в закон о выборах президента в октябре

Источник: ГД рассмотрит изменения в закон о выборах президента в октябре - РИА Новости, 09.10.2023

Источник: ГД рассмотрит изменения в закон о выборах президента в октябре

Законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента, Госдума планирует рассмотреть в октябре. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:37

2023-10-09T18:37

2023-10-09T18:55

политика

госдума рф

россия

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента, Госдума планирует рассмотреть в октябре."Изменения в закон о выборах президента Госдума планирует рассмотреть в октябре. Совет включил в программу работы… на октябрь подготовленный депутатами и сенаторами проект об уточнении законодательных норм о выборах президента… Предложения и замечания к законопроекту Комитет по государственному строительству и законодательству будет принимать до 15 октября", - сообщил источник в ГД журналистам.Ранее главами комитетов ГД и Совфеда Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом внесен проект федерального закона, уточняющего положения ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации". Законопроектом уточняются положения закона о выборах и привозятся в соответствие с ранее внесенными изменениями в федеральные законы.Предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках, так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах, отметил он.Также закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.

https://ria.ru/20231009/vybory-1901540457.html

https://ria.ru/20231009/vybory-1901484657.html

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политика, госдума рф, россия, андрей клишас, совет федерации рф