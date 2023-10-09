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Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2023
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15:54 09.10.2023 (обновлено: 15:55 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/vybory-1901540457.html
Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД
Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2023
Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД
Запад постарается дискредитировать предстоящие выборы президента России, не стоит рассчитывать на его позитивные оценки, заявил в понедельник специальный... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:54
2023-10-09T15:55
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Запад постарается дискредитировать предстоящие выборы президента России, не стоит рассчитывать на его позитивные оценки, заявил в понедельник специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович. "Не стоит рассчитывать на позитивную оценку коллективного Запада итогов наших выборов. Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовал, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать", - сказал Аскальдович в ходе совещания в Совете Федерации. Он добавил, что "провести легко предстоящие выборы президента, опираясь на помощь зарубежных партнеров, будет очень сложно". "К сожалению, неприятной особенностью каждых наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации вплоть до вмешательства в процесс, организация массовых кибератак, протестных акций внутри страны и у стен наших диппредставительств за рубежом. Есть кому проводить эти акции", - отметил Аскальдович. По его мнению, это могут быть граждане России, которые "негативно относятся к действующей власти", а также люди, которые прибыли из Украины и "готовы сорвать этот процесс". "Все мы начинаем к этому уже готовиться", - заключил Аскальдович.
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россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД

Представитель МИД: Запад попытается дискредитировать выборы президента России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Запад постарается дискредитировать предстоящие выборы президента России, не стоит рассчитывать на его позитивные оценки, заявил в понедельник специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.
"Не стоит рассчитывать на позитивную оценку коллективного Запада итогов наших выборов. Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовал, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать", - сказал Аскальдович в ходе совещания в Совете Федерации.
Он добавил, что "провести легко предстоящие выборы президента, опираясь на помощь зарубежных партнеров, будет очень сложно". "К сожалению, неприятной особенностью каждых наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации вплоть до вмешательства в процесс, организация массовых кибератак, протестных акций внутри страны и у стен наших диппредставительств за рубежом. Есть кому проводить эти акции", - отметил Аскальдович. По его мнению, это могут быть граждане России, которые "негативно относятся к действующей власти", а также люди, которые прибыли из Украины и "готовы сорвать этот процесс".
"Все мы начинаем к этому уже готовиться", - заключил Аскальдович.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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