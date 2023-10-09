https://ria.ru/20231009/vybory-1901540457.html

Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД

Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД - РИА Новости, 09.10.2023

Запад попытается дискредитировать выборы президента России, заявили в МИД

Запад постарается дискредитировать предстоящие выборы президента России, не стоит рассчитывать на его позитивные оценки, заявил в понедельник специальный... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:54

2023-10-09T15:54

2023-10-09T15:55

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Запад постарается дискредитировать предстоящие выборы президента России, не стоит рассчитывать на его позитивные оценки, заявил в понедельник специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович. "Не стоит рассчитывать на позитивную оценку коллективного Запада итогов наших выборов. Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовал, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать", - сказал Аскальдович в ходе совещания в Совете Федерации. Он добавил, что "провести легко предстоящие выборы президента, опираясь на помощь зарубежных партнеров, будет очень сложно". "К сожалению, неприятной особенностью каждых наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации вплоть до вмешательства в процесс, организация массовых кибератак, протестных акций внутри страны и у стен наших диппредставительств за рубежом. Есть кому проводить эти акции", - отметил Аскальдович. По его мнению, это могут быть граждане России, которые "негативно относятся к действующей власти", а также люди, которые прибыли из Украины и "готовы сорвать этот процесс". "Все мы начинаем к этому уже готовиться", - заключил Аскальдович.

https://ria.ru/20231009/vybory-1901484657.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)