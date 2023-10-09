https://ria.ru/20231009/vstrecha-1901389080.html

Источник назвал возможные сроки проведения в Турции встречи по Украине

Источник назвал возможные сроки проведения в Турции встречи по Украине - РИА Новости, 09.10.2023

Источник назвал возможные сроки проведения в Турции встречи по Украине

Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в последней декаде октября, сейчас идет согласование по дипломатическим каналам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:08

2023-10-09T06:08

2023-10-09T06:08

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АНКАРА, 9 окт - РИА Новости. Встреча по Украине в Турции пройдет, предварительно, в последней декаде октября, сейчас идет согласование по дипломатическим каналам, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Ранее агентство Блумберг сообщило, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине. Она якобы пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не зовут. Как утверждает агентство, ссылаясь на источники, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского". Глава МИД РФ Сергей Лавров называл ее "абсолютно нереализуемой". Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о запланированной в Стамбуле встрече по Украине, заявлял, что стороны могут обсуждать все что угодно, но решить что-либо без участия России нельзя. "Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября", - сообщил собеседник агентства. В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900610705.html

https://ria.ru/20230925/peregovory-1898403920.html

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совет федерации рф, g7, брикс, андрей климов, сергей лавров, украина, москва, россия, в мире