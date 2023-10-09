https://ria.ru/20231009/veon-1901557521.html

Veon завершил выход из России

Veon завершил выход из России - РИА Новости, 09.10.2023

Veon завершил выход из России

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:57

2023-10-09T16:57

2023-10-09T17:19

россия

экономика

вымпелком

александр торбахов

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточняет, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа – "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. "Veon... сегодня объявил о том, что завершил выход из России, закрыв сделку по продаже российского бизнеса группе топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым", - говорится в сообщении Veon. "Группа российских топ-менеджеров ПАО "Вымпелком" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у группы Veon. Таким образом ПАО "Вымпелком" становится полностью российской компанией... Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon", - говорится в сообщении "Вымпелкома".В рамках реализации сделки компания, по собственным оценкам, приобрела свыше 96% всех облигаций группы Veon в России.Veon в ноябре 2022 года заявил об уходе из России. Вскоре после этого "Вымпелком" сказал, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Правкомиссия РФ по иностранным инвестициям одобрила продажу при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon, в пользу российских инвесторов. Veon также сообщал, что передача "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту по плану будет завершена не позднее 1 июня текущего года.В июле 2023 года "Вымпелком" сообщил, что сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн" после того, как состоится сделка по передаче компании российскому топ-менеджменту. Позже, в сентябре, Veon рассказал, что рассчитывает завершить все формальности, связанные с продажей российских активов, до наступления срока погашения облигаций 13 октября.Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии.

https://ria.ru/20230816/lgbt-1890350109.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, вымпелком, александр торбахов