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Veon завершил выход из России - РИА Новости, 09.10.2023
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16:57 09.10.2023 (обновлено: 17:19 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/veon-1901557521.html
Veon завершил выход из России
Veon завершил выход из России - РИА Новости, 09.10.2023
Veon завершил выход из России
Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:57
2023-10-09T17:19
россия
экономика
вымпелком
александр торбахов
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточняет, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа – "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. "Veon... сегодня объявил о том, что завершил выход из России, закрыв сделку по продаже российского бизнеса группе топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым", - говорится в сообщении Veon. "Группа российских топ-менеджеров ПАО "Вымпелком" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у группы Veon. Таким образом ПАО "Вымпелком" становится полностью российской компанией... Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon", - говорится в сообщении "Вымпелкома".В рамках реализации сделки компания, по собственным оценкам, приобрела свыше 96% всех облигаций группы Veon в России.Veon в ноябре 2022 года заявил об уходе из России. Вскоре после этого "Вымпелком" сказал, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Правкомиссия РФ по иностранным инвестициям одобрила продажу при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon, в пользу российских инвесторов. Veon также сообщал, что передача "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту по плану будет завершена не позднее 1 июня текущего года.В июле 2023 года "Вымпелком" сообщил, что сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн" после того, как состоится сделка по передаче компании российскому топ-менеджменту. Позже, в сентябре, Veon рассказал, что рассчитывает завершить все формальности, связанные с продажей российских активов, до наступления срока погашения облигаций 13 октября.Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии.
https://ria.ru/20230816/lgbt-1890350109.html
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россия, экономика, вымпелком, александр торбахов
Россия, Экономика, ВымпелКом, Александр Торбахов
Veon завершил выход из России

Veon завершил выход из России, закрыв сделку по продаже "Вымпелкома"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСалон связи "Билайн" на 1-й Тверской-Ямской улице
Салон связи Билайн на 1-й Тверской-Ямской улице - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Салон связи "Билайн" на 1-й Тверской-Ямской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и закрытии сделки по продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточняет, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа – "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon.
"Veon... сегодня объявил о том, что завершил выход из России, закрыв сделку по продаже российского бизнеса группе топ-менеджеров "Вымпелкома" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым", - говорится в сообщении Veon.
"Группа российских топ-менеджеров ПАО "Вымпелком" во главе с генеральным директором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у группы Veon. Таким образом ПАО "Вымпелком" становится полностью российской компанией... Условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы Veon", - говорится в сообщении "Вымпелкома".
В рамках реализации сделки компания, по собственным оценкам, приобрела свыше 96% всех облигаций группы Veon в России.
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Veon в ноябре 2022 года заявил об уходе из России. Вскоре после этого "Вымпелком" сказал, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей. Правкомиссия РФ по иностранным инвестициям одобрила продажу при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon, в пользу российских инвесторов. Veon также сообщал, что передача "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту по плану будет завершена не позднее 1 июня текущего года.
В июле 2023 года "Вымпелком" сообщил, что сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн" после того, как состоится сделка по передаче компании российскому топ-менеджменту. Позже, в сентябре, Veon рассказал, что рассчитывает завершить все формальности, связанные с продажей российских активов, до наступления срока погашения облигаций 13 октября.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии.
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