https://ria.ru/20231009/ushinskiy-1901544982.html

В Ярославле открыли памятник Константину Ушинскому

В Ярославле открыли памятник Константину Ушинскому - РИА Новости, 09.10.2023

В Ярославле открыли памятник Константину Ушинскому

Памятник Константину Ушинскому открыт в Ярославском государственном педагогическом университете в ознаменование 200-летия со дня рождения основоположника... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:11

2023-10-09T16:11

2023-10-09T16:41

год педагога и наставника

общество

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россия

ярославль

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Памятник Константину Ушинскому открыт в Ярославском государственном педагогическом университете в ознаменование 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в России, сообщили в информационной службе университета.Памятник установлен в сквере около одного из зданий ЯГПУ им. К.Д. Ушинского именно в том месте, где весной этого года была заложена Аллея К.Д. Ушинского из величественных и благородных кедров.Знаковым событием Года педагога и наставника назвала открытие памятника заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева. "Именно Ушинского мы по праву считаем основоположником современной научно-педагогической мысли не только в России, но и далеко за ее пределами. Наследие Ушинского не утратило своей актуальности и сегодня, прежде всего, в вопросах воспитания подрастающего поколения", – отметила Васильева."Ярославский край часто называют "Родиной первых", – сказал на церемонии губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – С Ярославией были связаны многие отечественные ученые, мастера культуры, видные государственные деятели. Мы гордимся тем, что становление великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского происходило именно на ярославской земле. Здесь многое сохранило память о нем. И эта память дает нам право не только гордиться прошлым, но и уверенно смотреть в будущее".По словам ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, члена Общественной палаты Российской Федерации Михаила Груздева, у каждого из учителей есть любимая строчка из произведений Ушинского. "Она есть и у меня, - признался ректор. - "Сделать как можно больше пользы моему Отечеству – вот единственная цель моей жизни!". Не зная автора этих слов, можно было бы предположить, что они принадлежат кому-то из крупных государственных деятелей или одному из видных военачальников. Но эти слова были сказаны Учителем, совсем молодым человеком, осознающим свою работу по воспитанию детей как свое "Назначение", свою Миссию и ответственность через свой педагогический труд за судьбу и будущее Отечества!", - рассказал Михаил Груздев.Церемонию открытия вместе с ректором ЯГПУ им. К.Д. Ушинского М.В. Груздевым вел Народный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова Валерий Кириллов."Сегодня наследие Константина Дмитриевича Ушинского обретает новое значение. В Год педагога и наставника, во времена, когда за умы нашей молодежи идет настоящая война, мы снова обращаемся к его наследию. Мы вспоминаем, что именно учителя, педагоги, обучая школьников и студентов, формируют будущее России. Общество "Знание" в своей деятельности опирается в том числе на идеи Константина Ушинского. Ведь в современном мире, где любую информацию можно найти в считанные минуты, важно не сколько передавать знания, сколько формировать ценностные ориентиры, наставлять подрастающие поколения. Исходя из этих постулатов, мы реализуем свои многочисленные проекты, – отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный.Напомним, научно-педагогическая деятельность К.Д. Ушинского началась в 1846 году именно в г. Ярославле. Сюда в возрасте 23 лет Константин Дмитриевич приехал в качестве преподавателя юриспруденции. Именно в ярославский период его жизни были опубликованы первые научные труды.

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общество, сн_образование, российское общество "знание", социальный навигатор, россия, ярославль