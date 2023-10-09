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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 560

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 560 - РИА Новости, 09.10.2023

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 560

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 560, пострадали 2900 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:20

2023-10-09T15:20

2023-10-09T19:30

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

россия

биньямин нетаньяху

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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 560, пострадали 2900 человек, сообщает министерство здравоохранения анклава.Ранее сообщалось о 493 погибших."По данным на 15.00 (совпадает с мск - ред.) погибли 560 граждан, 2900 получили ранения различной степени", - говорится в заявлении минздрава Газы.В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в Израиле от нападения ХАМАС из сектора Газа к этому моменту составляет не менее 800 человек, а количество раненных достигло отметки 2400, сообщило в понедельник государственное радио Израиля Kan.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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Сектора Газа после обстрела Израиля Сектора Газа после обстрела Израиля 2023-10-09T15:20 true PT0M42S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, биньямин нетаньяху, палестина, хамас, оон, в мире