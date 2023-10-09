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Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы"
Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 09.10.2023
Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы"
Виктория в детстве занималась спортивными танцами. Соревнований было много, как и наград. Однако радоваться успехам героине не давали — мать Виктории придерживалась позиции "слезай с пьедестала и продолжай работать". Это привело к тому, что теперь Виктория боится проявлять эмоции. Как преодолеть страх?
2023-10-09T12:00
2023-10-09T12:00
2023-10-09T12:01
страхи
психология
дети
эмоции
спорт
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Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы"
Виктория в детстве занималась спортивными танцами. Соревнований было много, как и наград. Однако радоваться успехам героине не давали — мать Виктории придерживалась позиции "слезай с пьедестала и продолжай работать". Это привело к тому, что теперь Виктория боится проявлять эмоции. Как преодолеть страх?
audio/mpeg
Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы"
Виктория в детстве занималась спортивными танцами. Соревнований было много, как и наград. Однако радоваться успехам героине не давали — мать Виктории придерживалась позиции "слезай с пьедестала и продолжай работать". Это привело к тому, что теперь Виктория боится проявлять эмоции. Как преодолеть страх?
audio/mpeg
Историю героини Виктории разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Монтаж: Анастасия Паниоти
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психология, дети, эмоции, спорт, аудио
Страхи, Психология, Дети, эмоции, Спорт
Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы"
Виктория в детстве занималась спортивными танцами. Соревнований было много, как и наград. Однако радоваться успехам героине не давали — мать Виктории придерживалась позиции "слезай с пьедестала и продолжай работать". Это привело к тому, что теперь Виктория боится проявлять эмоции. Как преодолеть страх?