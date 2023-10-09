https://ria.ru/20231009/strakhi-1901411153.html

Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы"

Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 09.10.2023

Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы"

Виктория в детстве занималась спортивными танцами. Соревнований было много, как и наград. Однако радоваться успехам героине не давали — мать Виктории придерживалась позиции "слезай с пьедестала и продолжай работать". Это привело к тому, что теперь Виктория боится проявлять эмоции. Как преодолеть страх?

2023-10-09T12:00

2023-10-09T12:00

2023-10-09T12:01

страхи

психология

дети

эмоции

спорт

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Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы" Виктория в детстве занималась спортивными танцами. Соревнований было много, как и наград. Однако радоваться успехам героине не давали — мать Виктории придерживалась позиции "слезай с пьедестала и продолжай работать". Это привело к тому, что теперь Виктория боится проявлять эмоции. Как преодолеть страх? audio/mpeg

Страх не оправдать чужие ожидания. "Страхи/Детские травмы" Виктория в детстве занималась спортивными танцами. Соревнований было много, как и наград. Однако радоваться успехам героине не давали — мать Виктории придерживалась позиции "слезай с пьедестала и продолжай работать". Это привело к тому, что теперь Виктория боится проявлять эмоции. Как преодолеть страх? audio/mpeg

Историю героини Виктории разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Монтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

психология, дети, эмоции, спорт, аудио