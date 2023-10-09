https://ria.ru/20231009/shevchuk-1901494257.html

Лидер ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тель-Авиве

Лидер ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.10.2023

Лидер ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тель-Авиве

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес концерт в Тель-Авиве (Израиль) из-за проблем со здоровьем, говорится на официальном сайте музыканта. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:41

2023-10-09T13:41

2023-10-09T13:43

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес концерт в Тель-Авиве (Израиль) из-за проблем со здоровьем, говорится на официальном сайте музыканта. "Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда, – отмечается в сообщении. – Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года". Там же сказано, что концерт в Израиле на площадке "Menorah Mivtachim Arena" состоится 6 января 2024 года. Авторы публикации добавили, что сейчас артист чувствует себя хорошо. После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. Затем начали отменяться выступления ДДТ во всех городах России. В апреле артист выпустил совместный клип с композитором Дмитрием Емельяновым "Похороны войны".В прошлом году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он раскритиковал действия российских властей на своем концерте в Уфе и призвал зрителей отвечать на его вопросы.

https://ria.ru/20231008/glyukoza-1901292319.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, юрий шевчук, израиль, тель-авив, россия, ддт