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Лидер ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тель-Авиве
Лидер ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тель-Авиве - РИА Новости, 09.10.2023
Лидер ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тель-Авиве
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес концерт в Тель-Авиве (Израиль) из-за проблем со здоровьем, говорится на официальном сайте музыканта. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:41
2023-10-09T13:41
2023-10-09T13:43
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес концерт в Тель-Авиве (Израиль) из-за проблем со здоровьем, говорится на официальном сайте музыканта. "Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда, – отмечается в сообщении. – Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года". Там же сказано, что концерт в Израиле на площадке "Menorah Mivtachim Arena" состоится 6 января 2024 года. Авторы публикации добавили, что сейчас артист чувствует себя хорошо. После начала спецоперации Юрий Шевчук осудил ее. Затем начали отменяться выступления ДДТ во всех городах России. В апреле артист выпустил совместный клип с композитором Дмитрием Емельяновым "Похороны войны".В прошлом году Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Он раскритиковал действия российских властей на своем концерте в Уфе и призвал зрителей отвечать на его вопросы.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, юрий шевчук, израиль, тель-авив, россия, ддт
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Юрий Шевчук, Израиль, Тель-Авив, Россия, ДДТ
Лидер ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тель-Авиве
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес концерт в Израиле из-за инфаркта