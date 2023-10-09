https://ria.ru/20231009/senator-1901526856.html

Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона

Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона - РИА Новости, 09.10.2023

Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил экс-главврача областной больницы Жанну Чефранову сенатором от региона вместо ушедшего Николая Рыжкова. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:15

2023-10-09T15:15

2023-10-09T18:05

политика

белгородская область

россия

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совет федерации рф

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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил экс-главврача областной больницы Жанну Чефранову сенатором от региона вместо ушедшего Николая Рыжкова. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Провел рабочую встречу с Жанной Юрьевной Чефрановой – бывшим главврачом Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, которая с сегодняшнего дня будет представлять интересы белгородцев в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Обсудили приоритетные задачи и планы по развитию нашего региона", - написал он.Губернатор отметил, что регион переживает непростое время, когда идет сокращение доходов областного бюджета и идет восстановление жилья и социальной инфраструктуры, поврежденных в результате обстрелов. "Жанна Юрьевна как большой профессионал сможет доказательно обеспечить защиту интересов наших жителей. Нельзя забывать и о текущем развитии экономики, оказании социальной помощи нашим жителям – тех задачах, которые ставил перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Также одним из базовых направлений для нас является здравоохранение", - добавил глава региона. Как подчеркнул он, долгое время обязанности сенатора от Белгородской области в Совете Федерации исполнял Николай Рыжков. "Однако мне кажется, мы принимаем верное решение – с подходом Жанны Юрьевны, со свойственной ей твердостью в достижении поставленных целей впереди у нас будет много результатов, которые мы сможем с гордостью представить нашим жителям", - подытожил Гладков. Ранее Чефранова занимала должность главврача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. На недавних выборах 10 сентября она прошла в облдуму по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. Николай Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года. Его полномочия как сенатора были досрочно прекращены 25 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20231003/ryzhkov-1900182728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, белгородская область, россия, николай рыжков, вячеслав гладков, совет федерации рф