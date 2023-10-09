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Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона - РИА Новости, 09.10.2023
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15:15 09.10.2023 (обновлено: 18:05 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/senator-1901526856.html
Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона
Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона - РИА Новости, 09.10.2023
Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил экс-главврача областной больницы Жанну Чефранову сенатором от региона вместо ушедшего Николая Рыжкова. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:15
2023-10-09T18:05
политика
белгородская область
россия
николай рыжков
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил экс-главврача областной больницы Жанну Чефранову сенатором от региона вместо ушедшего Николая Рыжкова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.&quot;Провел рабочую встречу с Жанной Юрьевной Чефрановой – бывшим главврачом Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, которая с сегодняшнего дня будет представлять интересы белгородцев в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Обсудили приоритетные задачи и планы по развитию нашего региона&quot;, - написал он.Губернатор отметил, что регион переживает непростое время, когда идет сокращение доходов областного бюджета и идет восстановление жилья и социальной инфраструктуры, поврежденных в результате обстрелов. "Жанна Юрьевна как большой профессионал сможет доказательно обеспечить защиту интересов наших жителей. Нельзя забывать и о текущем развитии экономики, оказании социальной помощи нашим жителям – тех задачах, которые ставил перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Также одним из базовых направлений для нас является здравоохранение", - добавил глава региона. Как подчеркнул он, долгое время обязанности сенатора от Белгородской области в Совете Федерации исполнял Николай Рыжков. "Однако мне кажется, мы принимаем верное решение – с подходом Жанны Юрьевны, со свойственной ей твердостью в достижении поставленных целей впереди у нас будет много результатов, которые мы сможем с гордостью представить нашим жителям", - подытожил Гладков. Ранее Чефранова занимала должность главврача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. На недавних выборах 10 сентября она прошла в облдуму по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. Николай Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года. Его полномочия как сенатора были досрочно прекращены 25 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20231003/ryzhkov-1900182728.html
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политика, белгородская область, россия, николай рыжков, вячеслав гладков, совет федерации рф
Политика, Белгородская область, Россия, Николай Рыжков, Вячеслав Гладков, Совет Федерации РФ
Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона

Белгородский губернатор назначил нового сенатора от региона вместо Рыжкова

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и экс-главврача областной больницы Жанна Чефранова, назначенная сенатором от региона. 9 октября 2023
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и экс-главврача областной больницы Жанна Чефранова, назначенная сенатором от региона. 9 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и экс-главврача областной больницы Жанна Чефранова, назначенная сенатором от региона. 9 октября 2023
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БЕЛГОРОД, 9 окт - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил экс-главврача областной больницы Жанну Чефранову сенатором от региона вместо ушедшего Николая Рыжкова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«

"Провел рабочую встречу с Жанной Юрьевной Чефрановой – бывшим главврачом Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, которая с сегодняшнего дня будет представлять интересы белгородцев в Совете Федерации Федерального собрания РФ. Обсудили приоритетные задачи и планы по развитию нашего региона", - написал он.

Губернатор отметил, что регион переживает непростое время, когда идет сокращение доходов областного бюджета и идет восстановление жилья и социальной инфраструктуры, поврежденных в результате обстрелов.
«
"Жанна Юрьевна как большой профессионал сможет доказательно обеспечить защиту интересов наших жителей. Нельзя забывать и о текущем развитии экономики, оказании социальной помощи нашим жителям – тех задачах, которые ставил перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Также одним из базовых направлений для нас является здравоохранение", - добавил глава региона.
Как подчеркнул он, долгое время обязанности сенатора от Белгородской области в Совете Федерации исполнял Николай Рыжков. "Однако мне кажется, мы принимаем верное решение – с подходом Жанны Юрьевны, со свойственной ей твердостью в достижении поставленных целей впереди у нас будет много результатов, которые мы сможем с гордостью представить нашим жителям", - подытожил Гладков.
Ранее Чефранова занимала должность главврача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. На недавних выборах 10 сентября она прошла в облдуму по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12.
Николай Рыжков являлся старейшим сенатором, ему 94 года. Бывший председатель Совета министров СССР представлял правительство Белгородской области в Совфеде 20 лет – с 2003 года. Его полномочия как сенатора были досрочно прекращены 25 сентября 2023 года.
Экс-сенатор Николай Рыжков - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
В Кремле прокомментировали уход Николая Рыжкова из Совфеда
3 октября, 14:57
 
ПолитикаБелгородская областьРоссияНиколай РыжковВячеслав ГладковСовет Федерации РФ
 
 
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