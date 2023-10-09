https://ria.ru/20231009/saad-1901456619.html

СМИ: вооруженные люди проникли в кибуц Саад в Израиле

СМИ: вооруженные люди проникли в кибуц Саад в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: вооруженные люди проникли в кибуц Саад в Израиле

Вооруженные люди проникли в израильский кибуц Саад вблизи сектора Газы, там идет перестрелка, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:51

2023-10-09T11:51

2023-10-09T11:51

в мире

израиль

россия

саада (мухафаза)

биньямин нетаньяху

михаил богданов

василий небензя

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452643_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_f31275ab8e2ca07f27935ac4767ab578.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные люди проникли в израильский кибуц Саад вблизи сектора Газы, там идет перестрелка, сообщает издание Haaretz. "Боевики проникли в кибуц Саад, сообщается о перестрелках, продолжается стрельба в населённых пунктах рядом с Газой", - говорится в сообщении издания, опубликованном на его сайте. Кибуц Саад - сельскохозяйственная коммуна с населением около 850 человек, расположенная рядом с сектором Газа и городом Сдерот. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 490, пострадали более 2,7 тысячи. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901454398.html

израиль

россия

саада (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, саада (мухафаза), биньямин нетаньяху, михаил богданов, василий небензя, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году