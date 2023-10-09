https://ria.ru/20231009/rubl-1901389278.html

Самой недооцененной валютой стран G20 оказался рубль

Самой недооцененной валютой стран G20 оказался рубль - РИА Новости, 09.10.2023

Самой недооцененной валютой стран G20 оказался рубль

Рубль в начале осени этого года стал самой недооцененной валютой среди стран "Большой двадцатки" — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, следует РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:15

2023-10-09T06:15

2023-10-09T07:44

россия

германия

сша

экономика

валерий емельянов

большая двадцатка

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Рубль в начале осени этого года стал самой недооцененной валютой среди стран "Большой двадцатки" — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, следует из расчетов РИА Новости.Агентство в минувшую среду опубликовало рейтинг стран "двадцатки" по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно этим данным, самый дешевый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных РИА Новости рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар. "Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности. То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там", - пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.Индонезийская рупия расположилась на втором месте: ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. Топ-3 замыкает ЮАР, где стоимость национальной валюты с учетом покупательной способности в 1,8 раза сильнее, чем "на табло" — 10,4 ранда за доллар.Также серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань (курс по ППС в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона и японская иена (в 1,5 раза), а также бразильский реал и мексиканский песо (в 1,4 раза).В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал евро — его курс завышен на 16%. Почти не уступает и канадский доллар — он переоценен на 15% по отношению к доллару. Наименее переоцененной валютой (на 5%) стал аргентинский песо.

https://ria.ru/20231005/rubl-1900798609.html

https://ria.ru/20231005/rubl-1900721668.html

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россия, германия, сша, экономика, валерий емельянов, большая двадцатка, бкс мир инвестиций