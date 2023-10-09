https://ria.ru/20231009/reyting-1901374734.html

Названы регионы — лидеры по уровню материального благополучия

Названы регионы — лидеры по уровню материального благополучия - РИА Новости, 09.10.2023

Названы регионы — лидеры по уровню материального благополучия

Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами рейтинга по материальному благополучию среди российский регионов, замыкают список Ингушетия РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T00:10

2023-10-09T00:10

2023-10-09T01:05

риа рейтинг

россия

магаданская область

москва

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами рейтинга по материальному благополучию среди российский регионов, замыкают список Ингушетия и Тыва, свидетельствует исследование РИА Новости*.Как считали рейтингЭксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по материальному благополучию населения. Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей в регионах России по итогам 2022 года.При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также во внимание принимались доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2022 года.Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах Российской Федерации отличается очень значительно. При этом эксперты отмечают, что в 2022 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено ростом доходов населения.В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 16%. При этом в ряде регионов цены жилье довольно существенно выросли, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку, поясняют составители рейтинга.Лидеры и аутсайдеры рейтингаПервые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край.Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Москве и Санкт-Петербурге, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне.Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Замыкают список Бурятия, Дагестан, Крым, Кабардино-Балкарская, Чечня, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкессия, Тыва, Ингушетия.Изменение рейтингового баллаСопоставляя результаты 2022 года с 2021-м, эксперты отмечают, что в большинстве регионов наблюдалась позитивная динамика. Итоговый рейтинговый балл вырос у 74 субъектов, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при составлении рейтинга. При этом у многих регионов с позитивной динамикой темпы улучшения были довольно существенными.Более чем на два пункта рейтинговый балл вырос у 37 регионов, из которых у пяти рост превысил пять пунктов.Снизился рейтинговый балл только у 11 регионов, причем снижение было незначительным – менее чем на два балла. В то же время у всех этих регионов, есть показатели, продемонстрировавшие позитивную динамику. У лидера рейтинга — Ямало-Ненецкого автономного округа — рейтинговый балл не изменился и остался на максимально возможном уровне. Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Мурманской области, Республики Татарстан, Камчатского края, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Улучшение оценки данных регионов стало следствием роста доходов населения и увеличения объема вкладов населения в банках, поясняют эксперты. Кроме того, в них снизилась доля малообеспеченного населения и увеличилась доля населения с высокими доходами.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20231009/blagopoluchie-1900633781.html

https://ria.ru/20231005/ekonomika-1900755107.html

https://ria.ru/20230929/reyting-1899438356.html

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