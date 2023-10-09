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Казахстан готовит вывозной рейс из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
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09:54 09.10.2023 (обновлено: 11:25 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/reys-1901423786.html
Казахстан готовит вывозной рейс из Израиля
Казахстан готовит вывозной рейс из Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
Казахстан готовит вывозной рейс из Израиля
Власти Казахстана прорабатывают вопрос организации вывозного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшее время, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T09:54
2023-10-09T11:25
казахстан
израиль
тель-авив
в мире
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АСТАНА, 9 окт — РИА Новости. Власти Казахстана прорабатывают вопрос организации вывозного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшее время, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров."Нами на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни", - сказал Смадияров.По оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве, в Израиле, возможно, находятся более 400 граждан, которые не состоят на консульском учете. На консульском учете находятся 112 человек, в том числе студенты, сотрудники посольства и члены их семей.МИД Казахстана совместно с авиакомпанией Air Astana ведут списки граждан, изъявивших желание покинуть территорию Израиля. Так, по данным представителя МИД Казахстана, число таких граждан сейчас составляет 118 человек.В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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казахстан, израиль, тель-авив, в мире
Казахстан, Израиль, Тель-Авив, В мире
Казахстан готовит вывозной рейс из Израиля

Власти Казахстана готовят вывозной рейс из Тель-Авива

© AFP 2023 / JACK GUEZПоследствия попадания ракеты в здание в городе Ашкелон, Израиль
Последствия попадания ракеты в здание в городе Ашкелон, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
Последствия попадания ракеты в здание в городе Ашкелон, Израиль
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 окт — РИА Новости. Власти Казахстана прорабатывают вопрос организации вывозного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшее время, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.
"Нами на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни", - сказал Смадияров.
По оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве, в Израиле, возможно, находятся более 400 граждан, которые не состоят на консульском учете. На консульском учете находятся 112 человек, в том числе студенты, сотрудники посольства и члены их семей.
МИД Казахстана совместно с авиакомпанией Air Astana ведут списки граждан, изъявивших желание покинуть территорию Израиля. Так, по данным представителя МИД Казахстана, число таких граждан сейчас составляет 118 человек.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Израиль отразил попытку проникновения на военную базу на юге страны
Вчера, 10:11
В минувшую субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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