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Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ - РИА Новости, 09.10.2023

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

9 октября отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Установлен федеральным законом "О внесении... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T03:29

2023-10-09T03:29

2023-10-09T03:29

справки

кавказ

северный кавказ

новороссийск

безопасность

адольф гитлер

великая отечественная война (1941-1945)

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9 октября отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Установлен федеральным законом "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Битва за Кавказ 1942-1943 годов – совокупность оборонительных (с 25 июля по 31 декабря 1942 года) и наступательных (с 1 января по 9 октября 1943 года) операций советских войск в целях обороны Кавказа и разгрома вторгшихся в его пределы фашистских войск. В связи с затянувшейся войной Третий рейх столкнулся с острой нехваткой топлива. Фюрер Третьего рейх Адольф Гитлер, понимая, что выживание Германии в войне во многом зависит от этого фактора, решил захватить нефтяные месторождения на Кавказе. Для этого была разработана операция "Блау" (летнее наступление 1942 года), целью которой было обеспечение прорыва немецких войск на Северный Кавказ, захват кавказских перевалов и проникновение в Закавказье. Подготовительным этапом к осуществлению операции "Блау" стал план под кодовым названием "Фридерикус". Его целью было отсечение Барвенковского выступа, образовавшегося в результате январского наступления Красной армии. Советское командование также планировало нанести удар по позициям противника под Харьковом. Войска Юго-Западного и правого крыла Южного фронтов в мае 1942 года перешли в наступление на Харьков и попали под фланговый удар армейской группы "Клейст". Одновременно 6-я полевая армия Паулюса сдержала лобовой удар на Харьков и сумела ударить навстречу "Клейсту". Советские войска оказались окружены и потерпели сокрушительное поражение: в результате Харьковской операции были убиты и ранены более 270 тысяч человек, большое число красноармейцев попало в плен.Германские войска, срезав Барвенковский выступ и уничтожив основные силы войск Юго-Западного направления, захватили стратегическую инициативу и заняли выгодное положение для наступления на южном участке фронта на Воронеж и Ростов-на-Дону с последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ. В соответствии с первоначальным замыслом гитлеровского командования план "Блау" предполагалось осуществлять в три этапа. Операция должна была начаться взятием Воронежа. Потом планировалось окружение советских войск западнее Дона, после чего 6-я полевая армия Фридриха Паулюса должна была развить наступление на Сталинград (сейчас Волгоград), обеспечивая безопасность северо-восточного фланга. Затем уже предполагалась оккупация Кавказа.В соответствии с общим планом летнего наступления 1942 года немецкое командование к июлю этого года разработало план овладения Кавказом, получивший кодовое название "Эдельвейс". Замысел состоял в том, чтобы окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова-на-Дону и овладеть Северным Кавказом. Затем предполагалось обойти Главный Кавказский хребет одной группой войск с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другой – с востока, овладев Грозным и Баку. Одновременно с обходным маневром намечалось преодолеть Кавказский хребет в его центральной части по перевалам и выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми (сейчас Сухум). С выходом в Закавказье немецкое командование надеялось захватить базы Черноморского флота, обеспечив себе полное господство на Черном море. Выполнять эти задачи должна была группа армий "А", поддерживаемая силами 4-го воздушного флота. Вражеским группировкам противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. Перед советскими войсками стояла задача – остановить противника, измотать его в оборонительных боях и подготовить условия для перехода в решительное наступление.25 июля 1942 года войска германской группы армий "А" начали наступление с плацдармов в нижнем течении Дона. Пользуясь подавляющим превосходством в танках и авиации, фашистские танковые и моторизованные части прорвали советскую оборону и вышли в Задонские и Сальские степи и на степные просторы Краснодарского края, что создало угрозу прорыва противника в глубь Кавказа. В конце июля противник был вынужден повернуть часть сил на сталинградское направление, где советское командование сумело развернуть Сталинградский фронт, что ослабило его группировку на Северном Кавказе. Однако наступление на Кавказ все равно развивалось для немцев успешно. Советское командование произвело мобилизацию резервов и сумело постепенно остановить наступление немцев на центральном участке Кавказского хребта. Кульминацией оборонительных боев Красной армии на этом направлении стали ожесточенные танковые сражения при Малгобеке и Сагопшине (сейчас Сагопши) в сентябре, а также оборона Орджоникидзе (сейчас Владикавказ) в октябре-ноябре.Попытка немецкого наступления на западном направлении в сторону Туапсе также окончилась провалом. В кровопролитных боях в районах гор Индюк и Семашхо Красная армия остановила в октябре-декабре 1942 года войска вермахта. Понеся большие потери германские войска вынуждены были прекратить наступление и перейти к обороне. Окружение под Сталинградом 6-й полевой армии Паулюса и разгром союзных вермахту румынских, венгерских и итальянских сил создало угрозу отрезания сухопутного выхода для северокавказской группировки немцев, которые находились на территории, раскинувшейся от Владикавказа до Туапсе и Новороссийска.1 января 1943 года германское командование начало отвод своих войск к низовьям Кубани и на Таманский полуостров. Ставка Верховного Главнокомандования потребовала задержать противника на Северном Кавказе и окружить его. Однако операции советских войск не смогли помешать отходу немецких формирований за Дон. С целью окружить войска противника в районе Новороссийска в ночь на 4 февраля 1943 года был высажен морской десант, который захватил небольшой плацдарм на мысе Мысхако (Малая Земля) южнее Новороссийска, однако и он со своей задачей не справился.В результате Краснодарской операции 1943 года советские войска вышли к Таманскому полуострову, где встретили упорное сопротивление противника на оборонительных рубежах "Готенкопф", известных также как "Голубая линия". Все попытки прорвать рубежи весной и летом 1943 года успеха не принесли. Только осенью советским войскам удалось провести Новороссийско-Таманскую операцию, результатом которой стали освобождение Таманского полуострова (9 октября) и завершение битвы за Кавказ.Победа в битве за Кавказ имела важное военно-политическое значение. Планы противника по захвату источников нефти были сорваны. Потери германских войск только за время наступательных операций советских войск составили свыше 280 тысяч человек, более семи тысяч орудий и минометов, свыше 1,3 тысяч танков и около двух тысяч самолетов. Потери Красной армии за весь период битвы за Кавказ составили около 940 тысяч убитыми и ранеными.Указом президиума Верховного Совета СССР 1 мая 1944 года была учреждена медаль "За оборону Кавказа", которой были награждены около 600 тысяч человек. Многие части и соединения удостоены почетных наименований Анапских, Кубанских, Новороссийских, Таманских, Темрюкских. В сентябре 1973 года Новороссийску было присвоено звание "Город-герой" за героизм, проявленный его защитниками и воинами Советской армии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, кавказ, северный кавказ, новороссийск, безопасность, адольф гитлер, великая отечественная война (1941-1945)