Рейтинг@Mail.ru
В больницы Газы поступают тысячи раненых, сообщили во "Врачах без границ" - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 09.10.2023 (обновлено: 16:54 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/ranenye-1901484118.html
В больницы Газы поступают тысячи раненых, сообщили во "Врачах без границ"
В больницы Газы поступают тысячи раненых, сообщили во "Врачах без границ" - РИА Новости, 09.10.2023
В больницы Газы поступают тысячи раненых, сообщили во "Врачах без границ"
Тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов, заявил в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:00
2023-10-09T16:54
в мире
израиль
врачи без границ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436397_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8ac9b4e81054cbc3bb7d0aec05cc3b72.jpg
ГАЗА, 9 окт - РИА Новости. Тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов, заявил в понедельник РИА Новости координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша. "Мы сформировали бригаду неотложной помощи для работы в городе Газа. Сейчас мы присутствуем в больнице Аль-Шифа и работаем в сотрудничестве с министерством здравоохранения в секторе Газа. Ситуация очень тяжелая, в больницах нехватка медицинских препаратов, так как их поступление в Газу извне при закрытых КПП на границе невозможна, а раненые в больницы стекаются тысячами", - отметил аль-Джаруша. Он отметил, что организация приступила к подготовке списков необходимых лекарств для доставки их в сектор Газа. При этом, по словам представителя "Врачей без границ", работа больниц и врачей в секторе осложняется отсутствием электроэнергии в условиях отключения её подачи из Израиля. Ранее на фоне эскалации конфликта в секторе Газа местное министерство здравоохранения заявило, что необходимы срочные действия всех сторон для удовлетворения чрезвычайных потребностей в лекарствах, медицинских расходных материалах, топливе и электрогенераторах высокой мощности.
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы
Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы
2023-10-09T13:00
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901436397_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_cc7ced04fe99d24f38a905ad56414a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Врачи без границ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В больницы Газы поступают тысячи раненых, сообщили во "Врачах без границ"

"Врачи без границ": в больницах Газы тысячи раненых, лекарств не хватает

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 9 окт - РИА Новости. Тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов, заявил в понедельник РИА Новости координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша.
"Мы сформировали бригаду неотложной помощи для работы в городе Газа. Сейчас мы присутствуем в больнице Аль-Шифа и работаем в сотрудничестве с министерством здравоохранения в секторе Газа. Ситуация очень тяжелая, в больницах нехватка медицинских препаратов, так как их поступление в Газу извне при закрытых КПП на границе невозможна, а раненые в больницы стекаются тысячами", - отметил аль-Джаруша.
Он отметил, что организация приступила к подготовке списков необходимых лекарств для доставки их в сектор Газа. При этом, по словам представителя "Врачей без границ", работа больниц и врачей в секторе осложняется отсутствием электроэнергии в условиях отключения её подачи из Израиля.
Ранее на фоне эскалации конфликта в секторе Газа местное министерство здравоохранения заявило, что необходимы срочные действия всех сторон для удовлетворения чрезвычайных потребностей в лекарствах, медицинских расходных материалах, топливе и электрогенераторах высокой мощности.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
 
В миреИзраильВрачи без границОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала