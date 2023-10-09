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В больницы Газы поступают тысячи раненых, сообщили во "Врачах без границ"

В больницы Газы поступают тысячи раненых, сообщили во "Врачах без границ" - РИА Новости, 09.10.2023

В больницы Газы поступают тысячи раненых, сообщили во "Врачах без границ"

Тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов, заявил в... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:00

2023-10-09T13:00

2023-10-09T16:54

в мире

израиль

врачи без границ

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ГАЗА, 9 окт - РИА Новости. Тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в больницы Газы на фоне острой нехватки медикаментов, заявил в понедельник РИА Новости координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша. "Мы сформировали бригаду неотложной помощи для работы в городе Газа. Сейчас мы присутствуем в больнице Аль-Шифа и работаем в сотрудничестве с министерством здравоохранения в секторе Газа. Ситуация очень тяжелая, в больницах нехватка медицинских препаратов, так как их поступление в Газу извне при закрытых КПП на границе невозможна, а раненые в больницы стекаются тысячами", - отметил аль-Джаруша. Он отметил, что организация приступила к подготовке списков необходимых лекарств для доставки их в сектор Газа. При этом, по словам представителя "Врачей без границ", работа больниц и врачей в секторе осложняется отсутствием электроэнергии в условиях отключения её подачи из Израиля. Ранее на фоне эскалации конфликта в секторе Газа местное министерство здравоохранения заявило, что необходимы срочные действия всех сторон для удовлетворения чрезвычайных потребностей в лекарствах, медицинских расходных материалах, топливе и электрогенераторах высокой мощности.

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы Истребители ЦАХАЛ атакуют цели в районе Газы 2023-10-09T13:00 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа