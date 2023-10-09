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При падении ракеты под Иерусалимом пострадали четверо израильтян

При падении ракеты под Иерусалимом пострадали четверо израильтян - РИА Новости, 09.10.2023

При падении ракеты под Иерусалимом пострадали четверо израильтян

По меньшей мере четверо израильтян были ранены в результате падения ракеты в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T17:22

2023-10-09T17:22

2023-10-09T17:47

иерусалим

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

биньямин нетаньяху

михаил богданов

россия

оон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт - РИА Новости. По меньшей мере четверо израильтян были ранены в результате падения ракеты в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)"В поселении Бейтар-Илит бригады MDA оказывают медицинскую помощь и направляют четырех раненых в больницы Хадасса Эйн-Керем и Шаарей-Цедек, в том числе 10-летнего мальчика в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 560.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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иерусалим, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху, михаил богданов, россия, оон, хамас