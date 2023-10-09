Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
Пушков: важность Украины для Запада снизится из-за эскалации в Израиле
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, теперь США будут работать на "два фронта" — украинский и израильский, в противном случае "все убедятся", что Штаты не выносят бремени "глобального лидерства" и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется "сделать себе харакири".
"Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку", - указал сенатор.
При этом он выразил мнение, что Вашингтон должен благодарить "Бога или (председателя КНР. – ред.) Си Цзиньпина", что в этих условиях на них не "свалился" и кризис вокруг Тайваня. "Слишком много обязательств взяли на себя по миру США. Типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и все более перенапрягающей свои силы", - резюмировал сенатор.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.