https://ria.ru/20231009/pushkov-1901390671.html

Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле

Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Пушков объяснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле

Приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:45

2023-10-09T06:45

2023-10-09T06:45

в мире

израиль

украина

сша

алексей пушков

си цзиньпин

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Приоритетность Украины в политике Запада снизится на фоне эскалации в Израиле, такое мнение в своем Telegram-канале выразил сенатор Алексей Пушков.По его мнению, теперь США будут работать на "два фронта" — украинский и израильский, в противном случае "все убедятся", что Штаты не выносят бремени "глобального лидерства" и его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется "сделать себе харакири"."Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку", - указал сенатор.При этом он выразил мнение, что Вашингтон должен благодарить "Бога или (председателя КНР. – ред.) Си Цзиньпина", что в этих условиях на них не "свалился" и кризис вокруг Тайваня. "Слишком много обязательств взяли на себя по миру США. Типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и все более перенапрягающей свои силы", - резюмировал сенатор.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231009/konflikt-1901389956.html

https://ria.ru/20231009/tramp-1901386066.html

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в мире, израиль, украина, сша, алексей пушков, си цзиньпин, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году