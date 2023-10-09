https://ria.ru/20231009/postavki-1901511662.html

Джабаров рассказал, что будет, если украинские поставки ХАМАС подтвердятся

Джабаров рассказал, что будет, если украинские поставки ХАМАС подтвердятся - РИА Новости, 09.10.2023

Джабаров рассказал, что будет, если украинские поставки ХАМАС подтвердятся

Израиль вряд ли простит поставки оружия из Украины ХАМАС, если этот факт подтвердится, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:29

2023-10-09T14:29

2023-10-09T19:21

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Израиль вряд ли простит поставки оружия из Украины ХАМАС, если этот факт подтвердится, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Я думаю, что для украинцев, которые старались играть на двух полях — на израильском и на арабском, — наступили тяжелые времена, потому что Израиль вряд ли простит, если подтвердится факт поставок оружия с Украины ХАМАС", — сказал Джабаров в эфире телеканала "Вместе-РФ".Он также отметил, что Украина теперь "уйдет с первых строк" мировой повестки дня, потому что сейчас Западу будет не до нее. "Самое главное, что произошло: ведь намечался процесс сближения Израиля с Саудовской Аравией. Попытаются сейчас втянуть Иран, обвинить, что Иран финансирует (ХАМАС). <…> А Иран не финансирует ХАМАС, Иран финансирует "Хезболлах", это совершенно другая структура", — подчеркнул Джабаров.Парламентарий добавил, что в этом конфликте есть "не косвенная, а прямая вина американцев". "Американцы, по сути, после того как вытеснили Россию из переговорного процесса на всем Ближнем Востоке, так и не смогли решить роль гегемона, который может определить, решать все", — заключил сенатор.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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