https://ria.ru/20231009/pomosch-1901498019.html

В ЕК оценили, как события на Ближнем Востоке повлияют на помощь Украине

В ЕК оценили, как события на Ближнем Востоке повлияют на помощь Украине - РИА Новости, 09.10.2023

В ЕК оценили, как события на Ближнем Востоке повлияют на помощь Украине

События на Ближнем Востоке не повлияют на помощь Украине со стороны ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:42

2023-10-09T13:42

2023-10-09T14:02

украина

еврокомиссия

евросоюз

россия

ближний восток

эрик мамер

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. События на Ближнем Востоке не повлияют на помощь Украине со стороны ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Я не думаю, что что-то может повлиять на помощь ЕС Украине. Как подтвердила глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) в своей речи в субботу в Бордо, ЕС будет поддерживать Украину в ее конфликте с Россией столько, сколько это необходимо", - сказал он.При этом Мамер не исключил, что вопрос возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию вокруг Украины может подниматься в ходе встречи во вторник на уровне министров иностранных дел.В свою очередь, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что в ЕС пока не склонны обвинять Иран или кого-либо еще в возможном влиянии на обострение ситуации в палестино-израильском конфликте. "На встрече глав МИД ЕС завтра, конечно, будут обсуждаться все аспекты этой ситуации, включая Иран", - добавил он.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что созывает во вторник 10 октября внеочередное заседание глав МИД стран Евросоюза по ситуации вокруг ближневосточного обострения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231005/pomosch-1900669692.html

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

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украина, еврокомиссия, евросоюз, россия, ближний восток, эрик мамер, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, нато, в мире