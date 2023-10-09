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Эрдоган: игнорирование прав палестинцев несет угрозу народу Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
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22:07 09.10.2023 (обновлено: 22:13 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/podkhod-1901624922.html
Эрдоган: игнорирование прав палестинцев несет угрозу народу Израиля
Эрдоган: игнорирование прав палестинцев несет угрозу народу Израиля - РИА Новости, 09.10.2023
Эрдоган: игнорирование прав палестинцев несет угрозу народу Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, игнорирующий основные права палестинского народа, угрожает его собственному народу. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T22:07
2023-10-09T22:13
в мире
израиль
турция
иерусалим
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, игнорирующий основные права палестинского народа, угрожает его собственному народу. "Конечно, в углублении проблем очень серьезную роль играет неспособность международного сообщества выполнить свои обещания, данные палестинцам. С 1949 года мы признаем государство Израиль и поддерживаем с ним дипломатические отношения, хотя иногда они краткосрочно прерывались. Мы считаем, что без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года мира в регионе не будет. Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. По его словам, подход Израиля, игнорирующий основные права палестинского народа, угрожает его собственному народу, что видно на примере последнего инцидента. "Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения. Разрушение Газы, взрывы мечетей и гибель мирных жителей неприемлемы. Война также имеет свои нравы и мораль. Все стороны обязаны их соблюдать", - подчеркнул турецкий лидер. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
https://ria.ru/20231009/rech-1901619667.html
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в мире, израиль, турция, иерусалим, биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган: игнорирование прав палестинцев несет угрозу народу Израиля

Эрдоган: подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает его же народу

© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, игнорирующий основные права палестинского народа, угрожает его собственному народу.
«
"Конечно, в углублении проблем очень серьезную роль играет неспособность международного сообщества выполнить свои обещания, данные палестинцам. С 1949 года мы признаем государство Израиль и поддерживаем с ним дипломатические отношения, хотя иногда они краткосрочно прерывались. Мы считаем, что без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года мира в регионе не будет. Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
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Вчера, 21:25
По его словам, подход Израиля, игнорирующий основные права палестинского народа, угрожает его собственному народу, что видно на примере последнего инцидента.
«
"Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения. Разрушение Газы, взрывы мечетей и гибель мирных жителей неприемлемы. Война также имеет свои нравы и мораль. Все стороны обязаны их соблюдать", - подчеркнул турецкий лидер.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.
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