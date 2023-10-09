Эрдоган: игнорирование прав палестинцев несет угрозу народу Израиля
Эрдоган: подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает его же народу
© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, игнорирующий основные права палестинского народа, угрожает его собственному народу.
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"Конечно, в углублении проблем очень серьезную роль играет неспособность международного сообщества выполнить свои обещания, данные палестинцам. С 1949 года мы признаем государство Израиль и поддерживаем с ним дипломатические отношения, хотя иногда они краткосрочно прерывались. Мы считаем, что без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года мира в регионе не будет. Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира", - заявил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
По его словам, подход Израиля, игнорирующий основные права палестинского народа, угрожает его собственному народу, что видно на примере последнего инцидента.
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"Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения. Разрушение Газы, взрывы мечетей и гибель мирных жителей неприемлемы. Война также имеет свои нравы и мораль. Все стороны обязаны их соблюдать", - подчеркнул турецкий лидер.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 800, сообщало в понедельник государственное радио Израиля Kan.