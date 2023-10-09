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При ударах по сектору Газа погибли израильские пленные, заявило ХАМАС

При ударах по сектору Газа погибли израильские пленные, заявило ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023

При ударах по сектору Газа погибли израильские пленные, заявило ХАМАС

Движение ХАМАС заявило, что четверо израильских пленных погибли при ударах Израиля по сектору Газа. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:12

2023-10-09T13:12

2023-10-09T14:53

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Движение ХАМАС заявило, что четверо израильских пленных погибли при ударах Израиля по сектору Газа."Удары оккупантов (Израиля) ночью и сегодня по сектору Газа привели к гибели четырех пленных противника", - заявил представитель бригад "Аль-Кассам" (военного крыла ХАМАС) Абу Обейда.Он добавил, что в результате обстрелов также погибли двое бойцов бригад "Аль-Кассам", взявших в плен израильских граждан.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 493, пострадали более 2,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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Последствия новых ударов Израиля по Газе Первые минуты после нового удара Израиля по Газе. Израильская ракета попала в машину скорой помощи в Газе, передает телеканал ХАМАС 2023-10-09T13:12 true PT1M02S

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Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа