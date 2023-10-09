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Чибис в Совфеде представил план по развитию Мурманской области - РИА Новости, 09.10.2023
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Мурманская область
 
21:38 09.10.2023 (обновлено: 21:41 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/plan-1901621310.html
Чибис в Совфеде представил план по развитию Мурманской области
Чибис в Совфеде представил план по развитию Мурманской области - РИА Новости, 09.10.2023
Чибис в Совфеде представил план по развитию Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках дней региона в Совете Федерации представил план развития области в жилищной, энергетической сферах, в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T21:38
2023-10-09T21:41
мурманская область
экономика
мурманская область
россия
север
алексей чекунков
андрей чибис
владимир путин
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МУРМАНСК, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках дней региона в Совете Федерации представил план развития области в жилищной, энергетической сферах, в жилищном строительстве и сфере инфраструктуры ЗАТО и попросил поддержать ряд предложений, сообщило министерство по информационной политике региона. В понедельник в Совете Федерации Федерального Собрания России стартовали Дни Мурманской области. На расширенном заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера губернатор представил планы по развитию региона. "Мурманская область является абсолютно основополагающей, важнейшей территорией российской Арктики. Регион – лидер по привлечению инвестиций среди арктических субъектов. 207 резидентов преференциального режима "Арктическая зона Российской Федерации", восемь резидентов территории опережающего развития "Столица Арктики", - отметил глава Минвостокразития Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении. Министр указал, что в регионе реализуются инвестпроекты общим объемом более 380 миллиардов рублей, которые создают 11 тысяч рабочих мест. "С 2019 года ВРП на душу населения вырос в 2,5 раза, большой рост инвестиций. Рост промышленного производства на 10,6%. По росту инвестиций регион занимает второе место в СЗФО, 900 миллиардов фактически инвестировано в экономику области. В стадии подготовки проекты на сумму более триллиона рублей", - сказал Чибис. Он пояснил, что толчок этому дали налоговые режимы АЗРФ и ТОР. Глава региона попросил поддержать ряд приоритетных направлений, в частности, утвердить планы развития опорных городов в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Чибис отметил, что в рамках недавнего заседания рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ эксперты определили ряд подходов по их формированию, который будет утвержден после доработки. "Мурманск несомненно является опорным. Важно, что с 2025 года планы мероприятий должны финансироваться из федерального бюджета. И мы понимаем, что это потребует большой дискуссии, в том числе с финансовым блоком правительства России. Мы рассчитываем на поддержку Совета Федерации, чтобы этот дополнительный объем инвестиций появился в федеральном бюджете, помимо инвестиций компаний и региона", – обратился Чибис к комитету. Еще одно важное направление работы, озвученное губернатором, – реновация ЗАТО, где живут военные. Регион опережающими темпами начал работу по улучшению этих территорий: за четыре года направлено 14 миллиардов рублей, две трети из которых из областного бюджета. В том числе уже возведены новые спортивные комплексы, ремонтируются квартиры и дороги, благоустраиваются дворы, создается инфраструктура для детей. "Но нужно гораздо больше, с учетом размещения новых сил… На федеральном уровне уже принято решение о выделении в ближайшие 3 года по 10 миллиардов рублей. Согласно поручению президента сейчас мы вычищаем итоговый план мероприятий реновации… Просим продолжить сопровождение и взять на контроль, чтобы был постоянный, прогнозируемый объем поддержки", – обратился к коллегам глава Мурманской области. Говоря о развитии жилищного строительства, Андрей Чибис подчеркнул, что из-за отсутствия собственной строительной базы стоимость работ на Севере на 40-60% выше, чем в средней полосе. В связи с этим Чибис попросил обсудить возможность возвращения поддержки, связанной с субсидированием застройщика на этапе строительства. Как отметили в региональном мининформе, предложения мурманского губернатора на расширенном заседании комитета были поддержаны.
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экономика, мурманская область, россия, север, алексей чекунков, андрей чибис, владимир путин, совет федерации рф
Мурманская область, Экономика, Мурманская область, Россия, Север, Алексей Чекунков, Андрей Чибис, Владимир Путин, Совет Федерации РФ

Чибис в Совфеде представил план по развитию Мурманской области

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках дней региона в Совете Федерации представил план развития области в жилищной, энергетической сферах, в жилищном строительстве и сфере инфраструктуры ЗАТО и попросил поддержать ряд предложений, сообщило министерство по информационной политике региона.
В понедельник в Совете Федерации Федерального Собрания России стартовали Дни Мурманской области. На расширенном заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера губернатор представил планы по развитию региона.
«
"Мурманская область является абсолютно основополагающей, важнейшей территорией российской Арктики. Регион – лидер по привлечению инвестиций среди арктических субъектов. 207 резидентов преференциального режима "Арктическая зона Российской Федерации", восемь резидентов территории опережающего развития "Столица Арктики", - отметил глава Минвостокразития Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.
Министр указал, что в регионе реализуются инвестпроекты общим объемом более 380 миллиардов рублей, которые создают 11 тысяч рабочих мест. "С 2019 года ВРП на душу населения вырос в 2,5 раза, большой рост инвестиций. Рост промышленного производства на 10,6%. По росту инвестиций регион занимает второе место в СЗФО, 900 миллиардов фактически инвестировано в экономику области. В стадии подготовки проекты на сумму более триллиона рублей", - сказал Чибис.
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Он пояснил, что толчок этому дали налоговые режимы АЗРФ и ТОР. Глава региона попросил поддержать ряд приоритетных направлений, в частности, утвердить планы развития опорных городов в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Чибис отметил, что в рамках недавнего заседания рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ эксперты определили ряд подходов по их формированию, который будет утвержден после доработки.
«
"Мурманск несомненно является опорным. Важно, что с 2025 года планы мероприятий должны финансироваться из федерального бюджета. И мы понимаем, что это потребует большой дискуссии, в том числе с финансовым блоком правительства России. Мы рассчитываем на поддержку Совета Федерации, чтобы этот дополнительный объем инвестиций появился в федеральном бюджете, помимо инвестиций компаний и региона", – обратился Чибис к комитету.
Еще одно важное направление работы, озвученное губернатором, – реновация ЗАТО, где живут военные. Регион опережающими темпами начал работу по улучшению этих территорий: за четыре года направлено 14 миллиардов рублей, две трети из которых из областного бюджета. В том числе уже возведены новые спортивные комплексы, ремонтируются квартиры и дороги, благоустраиваются дворы, создается инфраструктура для детей.
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«
"Но нужно гораздо больше, с учетом размещения новых сил… На федеральном уровне уже принято решение о выделении в ближайшие 3 года по 10 миллиардов рублей. Согласно поручению президента сейчас мы вычищаем итоговый план мероприятий реновации… Просим продолжить сопровождение и взять на контроль, чтобы был постоянный, прогнозируемый объем поддержки", – обратился к коллегам глава Мурманской области.
Говоря о развитии жилищного строительства, Андрей Чибис подчеркнул, что из-за отсутствия собственной строительной базы стоимость работ на Севере на 40-60% выше, чем в средней полосе. В связи с этим Чибис попросил обсудить возможность возвращения поддержки, связанной с субсидированием застройщика на этапе строительства.
Как отметили в региональном мининформе, предложения мурманского губернатора на расширенном заседании комитета были поддержаны.
Андрей Чибис
Чибис отметил важность выделения по 10 миллиардов рублей на поддержку ЗАТО
3 октября, 18:08
 
Мурманская областьЭкономикаМурманская областьРоссияСеверАлексей ЧекунковАндрей ЧибисВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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