https://ria.ru/20231009/maldivy-1901509117.html
Туроператоры заявили о падении спроса на отдых на Мальдивах этой зимой
Туроператоры заявили о падении спроса на отдых на Мальдивах этой зимой - РИА Новости, 09.10.2023
Туроператоры заявили о падении спроса на отдых на Мальдивах этой зимой
В осенне-зимнем сезоне россиян на Мальдивы будут возить "Аэрофлот" и зарубежные перевозчики, чартеров не будет, при этом спрос на направление упал на 37... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:17
2023-10-09T14:17
2023-10-09T14:17
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мальдивы
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аэрофлот
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В осенне-зимнем сезоне россиян на Мальдивы будут возить "Аэрофлот" и зарубежные перевозчики, чартеров не будет, при этом спрос на направление упал на 37 процентов, сообщает АТОР. Туроператоры решили не ставить чартеры на это направление из-за снижающегося интереса. В сентябре на Мальдивы приехали на 37 процентов меньше россиян, чем год назад – всего 12735 гостей из РФ. По числу туристов они уступили первенство путешественникам из Китая и Индии.Эксперты говорят, что на снижение интереса к республике влияет высокий курс доллара, выросшие контрактные цены у мальдивских отелей и определенная цикличность моды на это островное направление. Многие из обеспеченных россиян, кто мечтал там побывать, уже съездили много раз во время пандемии и закрытых из-за геополитики границ и теперь ищут новые направления.Средний чек тура на Мальдивы в октябре составил 452 тысячи рублей на двоих, продолжительность отдыха – 8,6 ночи, подсчитали в "Слетать.ру". При этом в среднем чеке учтены и бронирования без перелета: их число на Мальдивах и Сейшелах растет, многие путешественники – до трети - предпочитают авиабилеты покупать самостоятельно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, мальдивы, россия, китай, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Россия, Китай, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Туроператоры заявили о падении спроса на отдых на Мальдивах этой зимой
АТОР: спрос на Мальдивы упал на 37 процентов – россияне ищут новые направления