https://ria.ru/20231009/maldivy-1901509117.html

Туроператоры заявили о падении спроса на отдых на Мальдивах этой зимой

Туроператоры заявили о падении спроса на отдых на Мальдивах этой зимой - РИА Новости, 09.10.2023

Туроператоры заявили о падении спроса на отдых на Мальдивах этой зимой

В осенне-зимнем сезоне россиян на Мальдивы будут возить "Аэрофлот" и зарубежные перевозчики, чартеров не будет, при этом спрос на направление упал на 37... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:17

2023-10-09T14:17

2023-10-09T14:17

туризм

новости - туризм

мальдивы

россия

китай

аэрофлот

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В осенне-зимнем сезоне россиян на Мальдивы будут возить "Аэрофлот" и зарубежные перевозчики, чартеров не будет, при этом спрос на направление упал на 37 процентов, сообщает АТОР. Туроператоры решили не ставить чартеры на это направление из-за снижающегося интереса. В сентябре на Мальдивы приехали на 37 процентов меньше россиян, чем год назад – всего 12735 гостей из РФ. По числу туристов они уступили первенство путешественникам из Китая и Индии.Эксперты говорят, что на снижение интереса к республике влияет высокий курс доллара, выросшие контрактные цены у мальдивских отелей и определенная цикличность моды на это островное направление. Многие из обеспеченных россиян, кто мечтал там побывать, уже съездили много раз во время пандемии и закрытых из-за геополитики границ и теперь ищут новые направления.Средний чек тура на Мальдивы в октябре составил 452 тысячи рублей на двоих, продолжительность отдыха – 8,6 ночи, подсчитали в "Слетать.ру". При этом в среднем чеке учтены и бронирования без перелета: их число на Мальдивах и Сейшелах растет, многие путешественники – до трети - предпочитают авиабилеты покупать самостоятельно.

https://ria.ru/20230930/goa-1899527950.html

мальдивы

россия

китай

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, мальдивы, россия, китай, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм