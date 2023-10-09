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Лавров начал встречу с главой Лиги арабских государств - РИА Новости, 09.10.2023
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12:13 09.10.2023 (обновлено: 12:21 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/lavrov-1901464917.html
Лавров начал встречу с главой Лиги арабских государств
Лавров начал встречу с главой Лиги арабских государств - РИА Новости, 09.10.2023
Лавров начал встречу с главой Лиги арабских государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт проводят переговоры в Москве на фоне... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:13
2023-10-09T12:21
в мире
лига арабских государств
россия
палестина
израиль
ахмед абу аль-гейт
сергей лавров
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт проводят переговоры в Москве на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщили в российском дипведомстве, стороны уделят первоочередное внимание теме арабо-израильского конфликта с учетом текущего обострения ситуации.Кроме того, планируется обсудить ряд других вопросов международной и региональной повестки дня.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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в мире, лига арабских государств, россия, палестина, израиль, ахмед абу аль-гейт, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Лига арабских государств, Россия, Палестина, Израиль, Ахмед Абу аль-Гейт, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров начал встречу с главой Лиги арабских государств

Лавров проводит переговоры в Москве с главой Лиги арабских государств

© Фото : МИД России/TelegramСергей Лавров с Генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абульгейтом перед переговорами в Москве
Сергей Лавров с Генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абульгейтом перед переговорами в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : МИД России/Telegram
Сергей Лавров с Генеральным секретарём ЛАГ Ахмедом Абульгейтом перед переговорами в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт проводят переговоры в Москве на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщили в российском дипведомстве, стороны уделят первоочередное внимание теме арабо-израильского конфликта с учетом текущего обострения ситуации.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
Кроме того, планируется обсудить ряд других вопросов международной и региональной повестки дня.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
7 октября, 15:26
 
В миреЛига арабских государствРоссияПалестинаИзраильАхмед Абу аль-ГейтСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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