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Лавров начал встречу с главой Лиги арабских государств

Лавров начал встречу с главой Лиги арабских государств - РИА Новости, 09.10.2023

Лавров начал встречу с главой Лиги арабских государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт проводят переговоры в Москве на фоне... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:13

2023-10-09T12:13

2023-10-09T12:21

в мире

лига арабских государств

россия

палестина

израиль

ахмед абу аль-гейт

сергей лавров

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт проводят переговоры в Москве на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщили в российском дипведомстве, стороны уделят первоочередное внимание теме арабо-израильского конфликта с учетом текущего обострения ситуации.Кроме того, планируется обсудить ряд других вопросов международной и региональной повестки дня.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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в мире, лига арабских государств, россия, палестина, израиль, ахмед абу аль-гейт, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году