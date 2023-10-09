https://ria.ru/20231009/lag-1901513345.html

Генсек ЛАГ призвал добиться прекращения кровопролития в Израиле и Палестине

Генсек ЛАГ призвал добиться прекращения кровопролития в Израиле и Палестине - РИА Новости, 09.10.2023

Генсек ЛАГ призвал добиться прекращения кровопролития в Израиле и Палестине

Самое главное сейчас - добиться прекращения кровопролития в Израиле и Палестине и достичь стабилизации ситуации, заявил в понедельник генсек Лиги арабских... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:34

2023-10-09T14:34

2023-10-09T14:36

в мире

израиль

палестина

россия

ахмед абу аль-гейт

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самое главное сейчас - добиться прекращения кровопролития в Израиле и Палестине и достичь стабилизации ситуации, заявил в понедельник генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт. "Мы договорились во время сегодняшних консультаций с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым о том, что самое важное сейчас — это остановить кровопролитие и достичь стабилизации ситуации. Если этого не сделать, ситуация может сильно ухудшиться", - сказал генсек в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, россия, ахмед абу аль-гейт, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году