https://ria.ru/20231009/lag-1901508797.html

В ЛАГ оценили позицию России по палестино-израильскому урегулированию

В ЛАГ оценили позицию России по палестино-израильскому урегулированию - РИА Новости, 09.10.2023

В ЛАГ оценили позицию России по палестино-израильскому урегулированию

Лига арабских государств ценит позицию Москвы по проблематике Палестины, заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:15

2023-10-09T14:15

2023-10-09T16:02

в мире

россия

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

ахмед абу аль-гейт

сергей лавров

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Лига арабских государств ценит позицию Москвы по проблематике Палестины, заявил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт."Мы узнали о результатах вчерашних переговоров в СБ ООН. Мы благодарим российскую сторону за ту позицию, которую она занимает по данному вопросу, а также ценим эту позицию. Проблема Палестины не нова, нельзя рассматривать текущую конфронтацию как что-то новое. У этого есть глубинные причины", - сказал Абу аль-Гейт на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Также можно достичь лучшего для народа Палестины путем реализации его политических устремлений и создания государства в границах 1967 года. Отказ от реализации двугосударственной формулы и мирных переговоров, блокада Палестины, продолжение строительства поселений - это всё факторы, которые нельзя игнорировать в контексте того, к чему мы пришли сегодня", - подчеркнул он.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал журналистам, что на закрытом заседании по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/palestina-1901505730.html

https://ria.ru/20231009/lag-1901513345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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