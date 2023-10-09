https://ria.ru/20231009/kupol-1901492733.html

Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"

Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол" - РИА Новости, 09.10.2023

Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"

Бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил противовоздушной обороны Израиля и "перегрузили" израильские зенитные ракетные комплексы Iron Dome ("Железный... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:28

2023-10-09T13:28

2023-10-09T16:08

израиль

сектор газа

алексей леонков

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил противовоздушной обороны Израиля и "перегрузили" израильские зенитные ракетные комплексы Iron Dome ("Железный купол") количеством выпущенных ракет, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет, часть из них была перехвачена комплексами "Железным куполом", но часть прорвала ПВО и ударила по израильским городам. После массированных ракетных ударов группы бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Произошла "классика": когда подавляют ПВО, средства воздушного нападения рассчитываются таким образом, чтобы их количество превышало возможности ПВО. Грубо говоря, если у Израиля имеется 200 противоракет, значит надо выпустить 400. В данном конфликте можно говорить о том, что ХАМАС основательно подготовился к нынешним ударам и точно знал возможности ПВО Израиля, рассчитал количество запускаемых своих ракет для перегрузки "Железного купола", - сказал Леонков. По его словам, причины перегрузки "Железного купола" две. Первая – это перерасход противоракет ввиду масштабности налета. "Нужно понимать, что любая система ПВО не дает стопроцентный результат. Вопрос в ее построении, в ее резервах. Если бы Израиль предполагал, что по нему единовременно запустят порядка 5 тысяч ракет, то пусковых установок "Железного купола", а также запаса самих зенитных ракет для быстрой перезарядки этих пусковых было бы накоплено гораздо больше", - пояснил эксперт. Вторая причина – перегрузка каналов наведения комплекса. "Израиль заявляет, что "Железный купол" - многоканальная система, способная отследить порядка 200 целей и сбивать более сотни. Нынешние боевые действия показали, что, когда идет массовый запуск даже неуправляемых ракет типа "Кассам", это приводит к том, что все цели "Железный купол" отследить и захватить не может", - добавил собеседник. Эксперт отметил, что это уже не первый массовый обстрел территории Израиля. "Еще в 2020 году был конфликт, когда по Израилю выпустили сотни ракет. Тогда "Железный купол" большинство из них посбивал, но часть из них упали на израильской территории. Это дало ХАМАС понимание о возможностях ПВО Израиля", - пояснил Леонков. Но основную свою задачу, под которую изначально создавался "Железный купол", а именно отражение за раз налета десятков ракет из Сектора Газа, которые происходили до этого, комплекс "исправно отрабатывал на пять с плюсом", подчеркнул собеседник.

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Отражение ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа "Железный купол" отражает десятки ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа - эксклюзивное видео РИА Новости 2023-10-09T13:28 true PT0M18S

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израиль, сектор газа, алексей леонков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году