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Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол" - РИА Новости, 09.10.2023
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13:28 09.10.2023 (обновлено: 16:08 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/kupol-1901492733.html
Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"
Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол" - РИА Новости, 09.10.2023
Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"
Бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил противовоздушной обороны Израиля и "перегрузили" израильские зенитные ракетные комплексы Iron Dome ("Железный... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:28
2023-10-09T16:08
израиль
сектор газа
алексей леонков
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил противовоздушной обороны Израиля и "перегрузили" израильские зенитные ракетные комплексы Iron Dome ("Железный купол") количеством выпущенных ракет, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет, часть из них была перехвачена комплексами "Железным куполом", но часть прорвала ПВО и ударила по израильским городам. После массированных ракетных ударов группы бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Произошла "классика": когда подавляют ПВО, средства воздушного нападения рассчитываются таким образом, чтобы их количество превышало возможности ПВО. Грубо говоря, если у Израиля имеется 200 противоракет, значит надо выпустить 400. В данном конфликте можно говорить о том, что ХАМАС основательно подготовился к нынешним ударам и точно знал возможности ПВО Израиля, рассчитал количество запускаемых своих ракет для перегрузки "Железного купола", - сказал Леонков. По его словам, причины перегрузки "Железного купола" две. Первая – это перерасход противоракет ввиду масштабности налета. "Нужно понимать, что любая система ПВО не дает стопроцентный результат. Вопрос в ее построении, в ее резервах. Если бы Израиль предполагал, что по нему единовременно запустят порядка 5 тысяч ракет, то пусковых установок "Железного купола", а также запаса самих зенитных ракет для быстрой перезарядки этих пусковых было бы накоплено гораздо больше", - пояснил эксперт. Вторая причина – перегрузка каналов наведения комплекса. "Израиль заявляет, что "Железный купол" - многоканальная система, способная отследить порядка 200 целей и сбивать более сотни. Нынешние боевые действия показали, что, когда идет массовый запуск даже неуправляемых ракет типа "Кассам", это приводит к том, что все цели "Железный купол" отследить и захватить не может", - добавил собеседник. Эксперт отметил, что это уже не первый массовый обстрел территории Израиля. "Еще в 2020 году был конфликт, когда по Израилю выпустили сотни ракет. Тогда "Железный купол" большинство из них посбивал, но часть из них упали на израильской территории. Это дало ХАМАС понимание о возможностях ПВО Израиля", - пояснил Леонков. Но основную свою задачу, под которую изначально создавался "Железный купол", а именно отражение за раз налета десятков ракет из Сектора Газа, которые происходили до этого, комплекс "исправно отрабатывал на пять с плюсом", подчеркнул собеседник.
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Отражение ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа
"Железный купол" отражает десятки ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа - эксклюзивное видео РИА Новости
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израиль, сектор газа, алексей леонков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Сектор Газа, Алексей Леонков, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"

Леонков: бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил ПВО Израиля

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил противовоздушной обороны Израиля и "перегрузили" израильские зенитные ракетные комплексы Iron Dome ("Железный купол") количеством выпущенных ракет, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет, часть из них была перехвачена комплексами "Железным куполом", но часть прорвала ПВО и ударила по израильским городам. После массированных ракетных ударов группы бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
"Произошла "классика": когда подавляют ПВО, средства воздушного нападения рассчитываются таким образом, чтобы их количество превышало возможности ПВО. Грубо говоря, если у Израиля имеется 200 противоракет, значит надо выпустить 400. В данном конфликте можно говорить о том, что ХАМАС основательно подготовился к нынешним ударам и точно знал возможности ПВО Израиля, рассчитал количество запускаемых своих ракет для перегрузки "Железного купола", - сказал Леонков.
По его словам, причины перегрузки "Железного купола" две. Первая – это перерасход противоракет ввиду масштабности налета. "Нужно понимать, что любая система ПВО не дает стопроцентный результат. Вопрос в ее построении, в ее резервах. Если бы Израиль предполагал, что по нему единовременно запустят порядка 5 тысяч ракет, то пусковых установок "Железного купола", а также запаса самих зенитных ракет для быстрой перезарядки этих пусковых было бы накоплено гораздо больше", - пояснил эксперт.
Вторая причина – перегрузка каналов наведения комплекса. "Израиль заявляет, что "Железный купол" - многоканальная система, способная отследить порядка 200 целей и сбивать более сотни. Нынешние боевые действия показали, что, когда идет массовый запуск даже неуправляемых ракет типа "Кассам", это приводит к том, что все цели "Железный купол" отследить и захватить не может", - добавил собеседник.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
Эксперт отметил, что это уже не первый массовый обстрел территории Израиля. "Еще в 2020 году был конфликт, когда по Израилю выпустили сотни ракет. Тогда "Железный купол" большинство из них посбивал, но часть из них упали на израильской территории. Это дало ХАМАС понимание о возможностях ПВО Израиля", - пояснил Леонков.
Но основную свою задачу, под которую изначально создавался "Железный купол", а именно отражение за раз налета десятков ракет из Сектора Газа, которые происходили до этого, комплекс "исправно отрабатывал на пять с плюсом", подчеркнул собеседник.
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ИзраильСектор ГазаАлексей ЛеонковХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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