Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил противовоздушной обороны Израиля и "перегрузили" израильские зенитные ракетные комплексы Iron Dome ("Железный купол") количеством выпущенных ракет, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет, часть из них была перехвачена комплексами "Железным куполом", но часть прорвала ПВО и ударила по израильским городам. После массированных ракетных ударов группы бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. "Произошла "классика": когда подавляют ПВО, средства воздушного нападения рассчитываются таким образом, чтобы их количество превышало возможности ПВО. Грубо говоря, если у Израиля имеется 200 противоракет, значит надо выпустить 400. В данном конфликте можно говорить о том, что ХАМАС основательно подготовился к нынешним ударам и точно знал возможности ПВО Израиля, рассчитал количество запускаемых своих ракет для перегрузки "Железного купола", - сказал Леонков. По его словам, причины перегрузки "Железного купола" две. Первая – это перерасход противоракет ввиду масштабности налета. "Нужно понимать, что любая система ПВО не дает стопроцентный результат. Вопрос в ее построении, в ее резервах. Если бы Израиль предполагал, что по нему единовременно запустят порядка 5 тысяч ракет, то пусковых установок "Железного купола", а также запаса самих зенитных ракет для быстрой перезарядки этих пусковых было бы накоплено гораздо больше", - пояснил эксперт. Вторая причина – перегрузка каналов наведения комплекса. "Израиль заявляет, что "Железный купол" - многоканальная система, способная отследить порядка 200 целей и сбивать более сотни. Нынешние боевые действия показали, что, когда идет массовый запуск даже неуправляемых ракет типа "Кассам", это приводит к том, что все цели "Железный купол" отследить и захватить не может", - добавил собеседник. Эксперт отметил, что это уже не первый массовый обстрел территории Израиля. "Еще в 2020 году был конфликт, когда по Израилю выпустили сотни ракет. Тогда "Железный купол" большинство из них посбивал, но часть из них упали на израильской территории. Это дало ХАМАС понимание о возможностях ПВО Израиля", - пояснил Леонков. Но основную свою задачу, под которую изначально создавался "Железный купол", а именно отражение за раз налета десятков ракет из Сектора Газа, которые происходили до этого, комплекс "исправно отрабатывал на пять с плюсом", подчеркнул собеседник.
https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Отражение ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа
"Железный купол" отражает десятки ракет, выпущенных по Израилю из сектора Газа - эксклюзивное видео РИА Новости
израиль, сектор газа, алексей леонков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Сектор Газа, Алексей Леонков, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт объяснил, как ХАМАС сумел прорвать израильский "Железный купол"
Леонков: бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил ПВО Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Бойцы ХАМАС точно рассчитали возможности сил противовоздушной обороны Израиля и "перегрузили" израильские зенитные ракетные комплексы Iron Dome ("Железный купол") количеством выпущенных ракет, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет, часть из них была перехвачена комплексами "Железным куполом", но часть прорвала ПВО и ударила по израильским городам. После массированных ракетных ударов группы бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
"Произошла "классика": когда подавляют ПВО, средства воздушного нападения рассчитываются таким образом, чтобы их количество превышало возможности ПВО. Грубо говоря, если у Израиля имеется 200 противоракет, значит надо выпустить 400. В данном конфликте можно говорить о том, что ХАМАС основательно подготовился к нынешним ударам и точно знал возможности ПВО Израиля, рассчитал количество запускаемых своих ракет для перегрузки "Железного купола", - сказал Леонков.
По его словам, причины перегрузки "Железного купола" две. Первая – это перерасход противоракет ввиду масштабности налета. "Нужно понимать, что любая система ПВО не дает стопроцентный результат. Вопрос в ее построении, в ее резервах. Если бы Израиль предполагал, что по нему единовременно запустят порядка 5 тысяч ракет, то пусковых установок "Железного купола", а также запаса самих зенитных ракет для быстрой перезарядки этих пусковых было бы накоплено гораздо больше", - пояснил эксперт.
Вторая причина – перегрузка каналов наведения комплекса. "Израиль заявляет, что "Железный купол" - многоканальная система, способная отследить порядка 200 целей и сбивать более сотни. Нынешние боевые действия показали, что, когда идет массовый запуск даже неуправляемых ракет типа "Кассам", это приводит к том, что все цели "Железный купол" отследить и захватить не может", - добавил собеседник.
Инфографика
Эксперт отметил, что это уже не первый массовый обстрел территории Израиля. "Еще в 2020 году был конфликт, когда по Израилю выпустили сотни ракет. Тогда "Железный купол" большинство из них посбивал, но часть из них упали на израильской территории. Это дало ХАМАС понимание о возможностях ПВО Израиля", - пояснил Леонков.
Но основную свою задачу, под которую изначально создавался "Железный купол", а именно отражение за раз налета десятков ракет из Сектора Газа, которые происходили до этого, комплекс "исправно отрабатывал на пять с плюсом", подчеркнул собеседник.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.